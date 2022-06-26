Közlenmiş kapya biber, ceviz içi, baharatlar ile hazırlanan muhammarayı meze olarak veya kahvaltı sofraları için kolaylıkla hazırlayabilirsiniz...
Servis: 6 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Muhammara için malzemeler:
1 su bardağı ceviziçi
2 dilim bayat ekmek içi
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
5 - 6 adet közlenmiş kapya biber
Üzerine;
2 yemek kaşığı nar ekşisi
3 - 4 dal maydanoz, incecik doğranmış
3 adet ceviziçi
Yapılışı:
- Cevizi çi ve ve ekmek içini rondodan geçirip kenara alın.
- Sarımsak, salçalar, zeytinyağı, baharatlar, tuz ve közlenmiş biberleri pürüzsüz hale gelene kadar rondodan geçirin ve cevizli karışımı ekleyip kaşık yardımıyla karıştırın.
- Muhammarayı servis tabağına aktarıp nar ekşisi, maydanoz ve ceviziçi ile süsleyin.
Kısa bir not:
Bu tarifte kullandığım yöresel salçalar tuzlu olduğundan muhammaraya tuzu az miktarda ekledim, damak tadınıza göre tuzu kontrollü ilave edin derim.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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