Közlenmiş kapya biber, ceviz içi, baharatlar ile hazırlanan muhammarayı meze olarak veya kahvaltı sofraları için kolaylıkla hazırlayabilirsiniz...

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Muhammara için malzemeler:

1 su bardağı ceviziçi

2 dilim bayat ekmek içi

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

5 - 6 adet közlenmiş kapya biber

Üzerine;

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 - 4 dal maydanoz, incecik doğranmış

3 adet ceviziçi

Yapılışı:

Cevizi çi ve ve ekmek içini rondodan geçirip kenara alın.

Sarımsak, salçalar, zeytinyağı, baharatlar, tuz ve közlenmiş biberleri pürüzsüz hale gelene kadar rondodan geçirin ve cevizli karışımı ekleyip kaşık yardımıyla karıştırın.

Muhammarayı servis tabağına aktarıp nar ekşisi, maydanoz ve ceviziçi ile süsleyin.

Kısa bir not:

Bu tarifte kullandığım yöresel salçalar tuzlu olduğundan muhammaraya tuzu az miktarda ekledim, damak tadınıza göre tuzu kontrollü ilave edin derim.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...