HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Stil Giyim Saten pantolon nasıl kombinlenir?
Giyim

Saten pantolon nasıl kombinlenir?

Şık bir kombin yapmak istiyorsunuz ancak rahatlığınızdan da ödün vermek istemiyor musunuz? Aradığınız parça saten pantolon! İşte geniş paçalı saten pantolonları kombinleme önerileri...

Saten pantolon nasıl kombinlenir?
Giriş: 17 Aralık 2025, Çarşamba 11:58
Güncelleme: 17 Aralık 2025, Çarşamba 11:58
1

Saten bir pantolon giymek, herhangi bir kıyafeti daha şık hale getirmenin en basit yoludur. Burada en önemli unsur pantolonun dökümlü duruşu... Eğer paçaları serbestçe akıyor ve yürürken salınıyorsa, dökümlülük kriterini karşılıyor demektir. Saten pantolonun fermuarlı olup olmaması (ki genelde lastikli beli olanlar daha konforludur), makinede yıkanabilir olması da diğer önemli unsurlar arasında yer alır.

2

Tek renkli bir görünüm tercih edin

Saten pantolonları kombinlemenin en zahmetsiz yolu tek renge bağlı kalarak bir görünüm yaratmaktır. Saten pantolonunuzun rengini seçtikten sonra üstünüze aynı rengin farklı tonlarından bir üstlük seçerek kombin yapabilirsiniz. Bu kombin hoş bir renk kontrastı sağlar.

3

Tişört veya sade bir kazakla kombinleyin

Bazen az daha çoktur. Sade bir tişört veya kazak seçip yün bir palto veya ceketle kombinleyerek anında, zahmetsiz bir görünüm elde edersiniz. Kombininizi gösterişli bir kolye, saat, bileklik veya çanta gibi aksesuarlarla tamamlayabilirsiniz.

4

Gömlek veya bluz ile kombinleyin

Saten pantolonu gömlek ile kombinlemek klasik ve sofistike bir görünüm elde etmenizi sağlar. Bu kombinasyon, çalışan kişiler için de oldukça idealdir hem iş hayatında hem de iş sonrası bir partide aynı kıyafet ile devam edilmesini sağlar…

5

Saten pantolonlarla hangi ayakkabılar giyilir?

Saten pantolonlar o kadar çok yönlüdür ki her şeyle uyumlu olabilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken ayakkabı seçiminizi gideceğiniz etkinliğe göre yapmanızdır Şık bir gece için çıkıyorsanız tabii ki topuklu bir ayakkabı, arkadaşlarınızla yaptığınız bir organizasyon ise sneaker tercih edebilirsiniz.

 

Referanslar

Patty Schepel. "3 Ways I'm Styling Satin Pants for the Holidays" Şuradan alındı: https://theeverymom.com/satin-pants/ (10.12.2025).

Paylaş:
brush-black

Yorumlar