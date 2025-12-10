HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Yeni yıla girerken yapabileceğiniz totemler
Güncel

Yeni yıla girerken yapabileceğiniz totemler

Yılbaşı ritüellerine ek olarak elinizi güçlendirmek için yapabileceğiniz yılbaşı totemlerini araştırıyorsanız işte size birkaç eğlenceli seçenek...

Yeni yıla girerken yapabileceğiniz totemler
Giriş: 10 Aralık 2025, Çarşamba 13:42
Güncelleme: 10 Aralık 2025, Çarşamba 13:42
1

Kırmızı iç çamaşırı giymek

En yaygın totem olan kırmızı iç çamaşırı giymek… Yeni yılda şans, aşk ve bolluk getirdiğine inanılır.

2

Bozuk para taşımak

Cüzdanda ya da ceplerde yeni yıla para ile girmenin bereketi artırdığı düşünülür.

3

Altın takmak

Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.

4

Ev kapısının önünde tuz dökmek

Kötü enerjiyi uzaklaştırdığına inanılır.

5

Gece yarısı ışıkları açıp kapatmak

Yeni yılı "enerjik" karşılamak anlamına gelir.

6

Yeni yıla temiz bir evle grimek

Tüm kötü enerjiyi geride bırakma sembolü.

7

Kapı eşiğini, kapı kollarını sirke ile silmek

Tüm negatif enerjiden arınıldığına inanılır.

8

Evdeki tüm ışıkları açmak

Bereket ve aydınlık bir yıl için yapılır.

9

Eski eşyaları elden çıkarmak

Negatif enerjiyi ve kötü anıları geride bırakmayı simgeler.

10

Masada ve üstünüzde yuvarlak nesneler bulundurmak

Bazı kültürlerde yuvarlak nesneler bolluk sembolü olarak bilinir. Puantiyeli kıyafet giyilebilir, yuvarlak meyveler sofraya konulabilir.

11

Nar koymak

Sofraya bir adet nar koymak bereketi simgeler.

12

Kapı girişine defne yaprağı asmak

Olumsuz enerjilerden uzak tutmak ve evin huzurunu korumak amaçlanır.

Yorumlar