3 dakikada kendinizi daha iyi hissedin

Sadece üç dakikada ruh halinizi değiştirin: Minnettarlık pratiğiyle daha mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yaşama adım atın.

3 dakikada kendinizi daha iyi hissedin
Sağlık
Giriş: 28 Nisan 2025 10:00 Güncelleme: 28 Nisan 2025 10:06
ABONE OL

Verimlilik, hayatın her alanında önceliğimiz haline geldi. Bu yüzden, iyi oluş ve ruh sağlığımız söz konusu olduğunda da aynı yaklaşımı benimsememiz hiç şaşırtıcı değil. Son zamanlarda favorimiz haline gelen yeni ve pratik öz bakım rutini ise tam da bu ihtiyaca cevap veriyor.


Kendini geliştirmeye meraklı herkes, şükran duymanın faydalarının farkındadır. Yazar, dönüşüm koçu Nazanin Mandi, yalnızca üç dakikanızı ayırarak minnettarlık pratiği yapmanın sizi daha mutlu edebileceğini—hatta daha uzun yaşamanıza yardımcı olabileceğini dile getirdi. Peki minnettarlığın faydaları nelerdir ve bu pratik nasıl yapılır?


Günlük, her gün minnettar olduğunuz birkaç şeyi fark etmek üzerine üç dakikalık bir pratik. Yeni bir iş, hayalinizdeki partner, maddi bolluk ya da daha iyi bir sağlık durumu istiyor olabilirsiniz—tüm bunlar, hayatınızdaki güzellikleri fark etmek ve onlara odaklanmakla başlıyor.


Birkaç mum yakarak, yanınızda şans getirdiğine inandığınız bir eşya... Ellerinizi kalbinizin üstüne koyup, ‘Olanlar ve geçmişte olanlar için teşekkür ederim’ diyebilirsiniz. Bu süreç meditasyon gibi olabilir ve sadece birkaç dakika sürebilir. Kahveniz demlenirken ruh halinizi yükseltecek mükemmel bir aktivite düşünebilirsiniz bunu.


İlginizi çekebilir: Şükretmek ile minnettarlık arasındaki farklar


3 dakikada minnettarlık egzersizi nasıl yapılır?


1. dakika: İçinde huzur hissettiğiniz bir alanda oturarak mekânınızı fark edin. Işıklandırma, mumlar, anlamlı objeler ve bir günlük ya da not defteri gibi araçlar bu meditasyon ortamını yaratmanıza yardımcı olabilir.


2. dakika: Rahatladıktan sonra günlüğünüzü veya sevdiğiniz bir kalem ve kağıdı alın. Minnettar olduğunuz şeylerin fiziksel bir listesini yazın—büyük ya da küçük fark etmez. Hedef; bedeninizi ve zihninizi neşeyle dolduran üç ila beş kişi, yer ya da şeyi hayal etmektir. Bu duyguları sadece listelemek değil, gerçekten hissetmeye çalışmak önemlidir.


3. dakika: Bu minnettarlık hali içindeyken derin ve yavaş nefesler alın. Bu duyguların içinde kalmak için gözlerinizi kapatabilir ve ellerinizi kalbinizin üstüne koyabilirsiniz. Bu sizi bedeninize bağlar ve farkındalığınızı artırır. Kendinize uygun başka yöntemler de bulabilirsiniz. Gözlerinizi açmadan önce bu huzur anının keyfini çıkarın ve gününüze öyle devam edin.


Minnettarlık nasıl daha mutlu eder?

Şunu kabul edelim: Sabah kahvemizin ya da dostlarla geçirilen bir gecenin keyfini pek az şey geçebilir. Ancak gün boyunca bu tarz keyifli anları artırmanın sırrı, bilinçli bir şekilde şükretmekten geçiyor. Ruh sağlığı için tutarlılık çok önemli. Günümüz dünyasında her gün birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Temelimiz, sürekli hatırlatmalarla beslendiğinde başarı için daha sağlam bir zemin oluşur. Bu noktada sabah ve/veya akşam yapılan günlük yazma pratiği devreye giriyor.


Minnettarlığın bilimsel arka planı da oldukça güçlü. Örneğin; Harvard Health’in aktardığına göre, psikolog Dr. Martin E.P. Seligman’ın araştırmaları, minnettarlık mektupları yazıp bizzat teslim eden katılımcıların, bu davranıştan hemen sonra mutluluk skorlarında ciddi bir artış yaşadığını gösteriyor. Yayımlanan bir başka araştırma ise, minnettar bireylerin daha az fiziksel ağrı yaşadığını ve genel olarak kendilerini daha sağlıklı hissettiklerini ortaya koyuyor.


Gerçekten minnettar olduğunuzda... size uygun insanları, şeyleri ve fırsatları kendinize çekersiniz. Bunun zaman alabileceğini unutmayın, her zaman anında gerçekleşmeyebilir. Hemen sonuç alınmadığında, minnettarlığın işe yaramadığını düşünebilirsiniz ama güvenin—minnettarlık her zaman işe yarar ve doğru zamanda karşılığını verir.


Sonuç olarak: Bir minnettarlık pratiğine başlayın ve ona sadık kalın. Pişman olmayacaksınız.



Kaynak: Samantha Heapps. "This 3-Minute Gratitude Exercise Could Help You Feel Happier (& Healthier)". Şuradan alındı: https://www.purewow.com/wellness/gratitude-exercise-to-feel-happier. (30.03.2023).


Minnettar olabileceğimiz bazı küçük şeyler

Günlük hayatın koşuşturmacası ve modern dünyanın bizim için belirlediği hedefler arasında, yaşamın getirdiği mutlulukların gözden kaçması olası. Gelin birlikte minnettar olabileceğimiz bazı şeyleri hatırlayalım...

38
İnsan, hayatında eksik olan şeylere odaklanma konusunda iyi olduğu kadar şükredebileceği şeyleri görme konusunda da bir o kadar kötü olabilir. Geleceği güvence altına alma telaşıyla, henüz yarı yolda bırakmamış olanı, aslında ulaşılmaz olmayanı, zaten çok iyi olanı fark etmek kolay olmayabilir. Bu çabalara ara verip birkaç dakikalığına minnettar olunabilecek şeylerden bazılarını uygun şekilde kabul etmek, sizi biraz daha mutlu bir insan yapabilir. Zaten sahip olduğumuz şeyleri şükretmek için fark etmek başta kolay olmayabilir ve pratik gerektirebilir ancak bu konuda bir şeyler yapmak mümkün. İşte hayatın içinden şükredilecek şeyler:
Soğuk günlerde üşümekten, aç kalmaktan ve evsiz kalmaktan korkmanıza gerek yok.
Hava durumu bazen kötü olsa da muhakkak bazen güzel oluyor.
Sıcak bir duş keyfi her zaman elinizin atında.
Bazen işler, tahmin etmediğiniz kadar iyi gidebiliyor.
Utangaçlık, yetersizlik ve korku gibi duygularınız hala var olsa da, bu konuda çok yol kat ettiniz, düşünün.
Hala buradasınız, hayattasınız.
Bugün, aslında gerçekten bir felaket yaşanmadı.
Aşkın, sevginin nasıl bir his olduğunu biliyorsunuz.
Birkaç kez, gerçekten anlaşıldığınızı hissettiğiniz oldu.
Çoğu sevdiğiniz insan, hala hayatta.
Bir süreliğine ortadan kaybolma şansınız var.
Müzik, her zaman var.
Artık bir çocuğun kısıtlamalarıyla yaşamıyorsunuz.
Hala, birçok şeyi yapmak ve yaşamak için yeterli zamanınız var.
Çocuklar, çok sevimli olabiliyorlar.
Musluğu açtığınızda, temiz suya erişiminiz var.
Doğduğunuz, büyüdüğünüz, şu an olduğunuz yeri terk etme şansınız var.
Aslında herkes sizin kadar tuhaf, yalnızca siz onların zihnini göremiyorsunuz.
Gökyüzü, çok güzel.
Yaptığınız hatalar hiçbir zaman sandığınız kadar çok değil.
Herkes hata yapar.
Kendinizi bu kadar ciddiye almak zorunda değilsiniz.
Yaptığınız sıradan şeyler hakkında daha iyi hissetme hakkınız var.
Aksini iddia etseniz de aslında birçok konuda akıllandınız.
Görmekten hoşnut olduğunuz insanlar var.
Sevgilerini veya bağlılıklarını tamamen hak etmeye gerek olmadan sizi seven insanlar var.
Vücudunuzda gerçekten güzel olan, beğendiğiniz yerler var.
Kimseye hesap vermeden, kendinize bir jest yapabilme imkânınız var.
Dünyadaki birçok ilginç insan, fikirlerini kayda geçirdi ve buna erişiminiz var.
En sevdiğiniz yemeğe her zaman, muhtemelen zahmetsizce ulaşabilirsiniz.
Her zaman kendinizi yeniden doğurmanız mümkün.
Ebeveynleriniz, hata yapmış olsanız dahi sizi seviyor.
Çocuklarınız, bazen aksini iddia etseler bile sizi sevmeye devam ederler.
Kırk yaşınıza geldiğinizde yirmi yaşınızda yaptığınız veya düşündüğünüz şeyler çok da önemli olmayacak.
Hiç kimse ve hiçbir şey sizin kendi düşüncelerinize sahip olmanızı engelleyemez.
Gece yarıları ve sabah erken saatlerde, tüm dünya size ait olabilir.
Geleceğin ne getireceğini bilmiyorsunuz.


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.