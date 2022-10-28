Meyveli pandispanya kek 

Müjgan Yurtseven'den nefis meyveli pandispanya kek tarifi...

Meyveli pandispanya kek 
Yaşam
Giriş: 28 Ekim 2022 11:11
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Tarif defterimden;

Altında dilimlenmiş meyveler, ceviz, kış baharatları ve erik marmelatı karışımı, üzerinde kıyır kıyır kabuk bağlamış kekin birleşmesiyle ortaya çıkan nefis lezzet...


Dilerseniz tek porsiyonluk kaplarda pişirebilirsiniz...


Servis: Orta boy oval fırın kabında

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika


Malzemeler:

  • 200 ml'lik su bardağı ölçüsüyle;
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için
  • Meyveli harç için;
  • 4 gala elma
  • 2 granny smith elma
  • 1/4 çay kaşığı toz zencefil
  • 1/4 çay kaşığı toz karanfil
  • 1/4 çay kaşığı muskat
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı erik marmelatı
  • 4 yemek kaşığı süt
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1/2 bardak kuru İzmir üzümü
  • 1/2 bardak ceviz içi

Hamuru için malzemeler:

  • 3 büyük boy yumurta
  • 1 bardak toz şeker
  • 1,5 bardak un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 50 gr tereyağı, eritilmiş

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • Orman meyveleri




Yapılışı:

*Fırın kabına tereyağı sürün.


*Elmaların kabuklarını soyarak iri küpler halinde doğrayıp geniş bir kaba aktarın. Kuru üzüm ve ceviz haricindeki tüm meyveli harç malzemelerini doğranmış meyvelere ilave edip karıştırın ve yağlanmış kalıba aktarın. Üzerine kuru üzüm ve cevizleri serpiştirin.


*Hamuru için; Yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla kremamsı hale gelene kadar çırpın. Un, kabartma tozu ev vanilyayı harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma ekleyin, tereyağını da ilave ederek spatula ile karıştırın ve meyveli harcın üzerine akıtın (akışkan bir hamur elde ediyoruz).


*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 45 dakika pişirin.


*Fırından çıkardıktan sonra ılınınca üzerine pudra şekeri serpip orman meyveleriyle süsleyin.


Kısa bir not;

*Ilıkken yanında bir top vanilyalı dondurma ile servis edebilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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