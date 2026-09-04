Esenlikler. 11 Eylül saat 6:26’da Başak burcunun 18. derecesinde bir yeniay meydana gelecek. Bu oldukça önemli bir yeniay ve tüm eylül ayını etkileyecek durumda. Geçtiğimiz günlerden itibaren etkileri hissedilmeye başlanmıştır. Başak Balık aksı hizmet aksıdır. Çalışmak, detaya girmek, sorgulamak ile kendini feda ederek, sorgulamadan, inancın gücü ve ilhamın motivasyonu ile hizmet etmek arasındaki farktır. Bu dönemde karşımıza angarya olarak çıkabilecek işler, iş yoğunlukları, sağlık gereksinimleri gibi konular biraz başımızı ağrıtabilir ve bizden biraz balık fedakarlığı bekleyebilir.

An derecesine Mars’tan uyumlu bir altmışlık açı var. Mars çok da güçlü olmadığı Yengeç burcunda ama Başak yeniayına duygusal bir derinlik ve motivasyon katacak. Cesaretli ve girişimli, özellikle iş ile ilgili konularda yeni başlangıçlar getiren bir yeniay.

An derecesi haritanın 1. evinde ve an haritasının yükselen burcu da başak. Bu da Başak etkisini birkaç kat daha artırıyor. Yani bu ay’ın en önemli konusu iş ve sağlık olacak. Yeniay olduğu için bu alanlarda yeni başlangıçlar, yeni bilinç kazanma durumları yaşanacak.

An haritasında Güneş Ay veya yükselen ile açı yapan bir sabit yıldız yok.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

En çok sağlık, iş ve iletişim trafiği etkileri Yükselen Koç’lar tarafından hissedilecek. Bu dönemde yeni iş anlaşmaları yapabilir, yeni sağlık rutinlerine başlayabilir, işiniz ile ilgili iletişim trafiğiniz artabilir.

Yükselen Boğa

Yükselen Boğa’lar için aşk, eğlence, yaratıcılık ve varsa çocuklar konusu ön planda. Gündemlerine yeni bir spor rutini ekleyebilirler zira bu dönemde başlayacakları sportif aktivitelerden çok fayda sağlayacaklar. Hobilere ve varsa sahne konularına da ağırlık verebilirler.

Yükselen İkizler

Yükselen ikizler için ev, aile, yuva, gayrimenkul konuları ön plana çıkacak. Gayrimenkul yatırımları, arkadaşlarıyla evde geçirecekleri aktiviteler veya ortak bir amaç için çalışma konuları bu dönemde fayda getirecek konular arasında.

Yükselen Yengeç

Yükselen Yengeç için iletişim, kardeşler, akrabalar, yakın çevre, yolculuklar ve eğitim konuları ön planda. Üzerinde daha fazla düşünmek ve çalışmaları gereken, detay ve sorumluluk gerektiren yazı ve eğitim işleri gündemde olacaktır.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için finansal konular, sahip oldukları mallar ve para konuları ön planda olacak. Para konusunda sorumluluk almaları gereken, hesap yapmaları gereken bir dönemdeler. Kariyerden kazandıkları gelirlerde artış olabilir. Finansal pazarlıklar için uygun bir dönem.

Yükselen Başak

Yükselen Başaklar için oldukça belirgin geçecek bu yeniay özellikle iş ve sağlık konularda belli tamamlanma enerjileri taşıyor. İş ve sağlık konularda bir devrin sonu veya geçeceğiniz başka bir bilinç durumu olabilir. Duygusal yoğunluğunuzun bu konularda daha fazla olduğu bir dönem.

Yükselen Terazi

Bu dönemi en kapalı veya en az belirgin geçirecekler yükselen Teraziler olacak. Bu dönemde iş hayatınızda gözünüzden kaçan veya size yeterince bilgi verilmemiş, hatta arkanızdan çevrilen işler olabilir. Sağlık ve hastane konularıyla uğraşmanız gerekebilir. Bilinçaltında veya psikolojinizde bazı şeylerin sonu ile belli farkındalıklar yaşadığınız bir dönem olacak.

Yükselen Akrep

Yükselen Akrepler için insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları gibi ortak bir hedef uğruna çalıştığınız topluluklardaki yeriniz ön plana çıkacak. Bu konularla ilgili belli sonlanmalar ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yay

Yükselen Yay için bu dönem kariyer ve başarı ön planda olacak. Kariyeriniz ile ilgili bazı konularda bitişler ve yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Toplum önündeki etiketiniz, kimliğiniz ve bilinirliğiniz ile ilgili konular da gündemde. Sabırlı ve sorumluluk sahibi bir tavır içerisinde olduğunuzda bu sizi kariyerinizde bir adım öteye taşıyacaktır.

Yükselen Oğlak

Bu dönemde akademik konular, eğitim konuları, yurtdışı ile ilgili konular, yolculuklar ve yayıncılık konusunda çalışmalarınız ön planda olacaktır. Eğitim alanında iseniz sınavlar veya hazırlamanız gereken yazılar, yayınlar olabilir.

Yükselen Kova

Yükselen Kova’lar için borçlar, krediler, alacak verecek konuları, ortaklaşa veya eşin gelirleri konuları ön plana çıkacak. Bu dönemde yapacağınız bazı finansal harcamalar üzerinde detaylı düşünmek ve hesap yapmak durumundasınız.

Yükselen Balık

Yükselen Balık için gündeme gelecek konular ortaklıklar ve ikili ilişkiler olacak. Evlilik veya ortaklarınızla ilgili birtakım şeyleri düzeltmek, masaya yatırmak ve analiz etmek üzere bir araya gelebilirsiniz.

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