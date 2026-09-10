11 EYLÜL 2026 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bu gece gerçekleşen Yeniay ile birlikte koşullar seni çok ihtiyaç duyduğun bir dinlenme ve içe dönme sürecine yönlendiriyor. Önümüzdeki günlerde özel hayatını, ruh sağlığını ve duygusal iyilik hâlini iyileştirmeye veya bunlara daha fazla odaklanmaya kendini özellikle motive hissedebilirsin. Bu Yeniay, seni kendini keşfetme, iyileşme ve güçlenme konusunda yeni bir yola yönlendirebilir; bu da Güneş 22 Eylül'de burcuna girdiğinde senin için oldukça faydalı olabilir.

En iyi sonuçları elde etmek için öncelikle içsel ihtiyaçların ve arzularınla barışık olman gerekiyor; son zamanlarda yaşananları anlamak da bunun bir parçası. Hayatını sadeleştirmene ve güçlendirmene yardımcı olacak değişiklikler yapmak konusunda oldukça motive hissedebilirsin. Gereksiz maddi eşyalardan kurtulmak faydalı olabilir; aynı şekilde sana hiçbir fayda sağlamayan sorunlu düşünce biçimlerini veya tutumlarını da hayatından ayıklamak iyi gelebilir. Bu Yeniay, planların, attığın adımlar ve hatta sembolik bazı eylemler aracılığıyla geçmişi geride bırakman için sana nazik bir itici güç veriyor. Yarım kalan işleri tamamlıyor, sırlarla, özel meselelerle ve geçmişten gelen bazı karmalarla ilgileniyorsun. Artık geçmişi geride bırakıp önündeki sayfayı temizleme zamanı!