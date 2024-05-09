Müjgan Yurtseven mercimek köftesi tarifi için şöyle diyor: "Yanında limonu, yeşillikleri, turşusu ve ayranıyla başlı başına leziz ve doyurucu bir yemek olan mercimek köftesini biraz dikkat ve el becerisiyle herkes kolaylıkla yapabilir."

"Çok eskilerde sıklıkla yaptığım mercimek köftesinin tarifini epeyden beri sizlerle paylaşmak aklımdaydı, geçenlerde arkadaşlarım benden tarif isteyince ilk yapılacaklar listeme aldım. Evdekilerin de 'çok özlemiştik' dediği şahane bir lezzet oldu. Mercimek köftesi, vegan beslenenler için de alternatif öğün olarak hazırlanabilir."

Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 1 saat

Mercimek köftesi için malzemeler

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 bardak kırmızı mercimek

1,5 bardak ince bulgur

3 bardak su

6 yemek kaşığı zeytinyağı

2 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 demet maydanoz, incecik doğranmış

8 - 9 sap taze soğan, incecik doğranmış

Servis için;

Marul yaprakları

Limon dilimleri

Turşu

Mercimek köftesinin yapılışı

Mercimeği bol suda yıkayıp büyükçe bir tencereye aktarın, üzerine 3 bardak suyu ilave edip kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte mercimekler iyice yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika pişirip ocağı kapatın (tencerenin dibinde yarım su bardağı kadar suyundan kalmış olmalı ki bulgurları yumuşatsın, eğer su kalmamışsa yarım bardak daha sıcak su ekleyebilirsiniz). Bulguru ekleyip karıştırın ve tencerenin kapağı kapalı olarak bulgurun yumuşaması ve ılınması için 30 dakika daha bu şekilde bekletin.

Bu arada zeytinyağı ve doğranmış soğanları tavada soğanlar pembeleşene kadar kısık ateşte kavurun. Salçaları ilave edip karıştırın. Salçalı soğan, baharatlar ve tuzu mercimekli & bulgurlu karışıma ekleyip bulgur tamamen yumuşayıp malzemeler özdeşene kadar iyice yoğurun. Doğranmış maydanoz ve soğanları ilave edip yoğurarak elinizle şekil verin.

Büyük bir servis tabağına marul yapraklarını sıralayıp üzerine mercimek köftelerini yerleştirin, limon dilimleri ve turşu ile servis edin.

Kısa notlar;

Elinizde ev yapımı yöresel salça varsa lezzeti kat kat artıyor.

Bu tarifte kullandığım yöresel salçalar tuzlu olduğundan tuzu az miktarda ekledim, tuz oranını damak tadınıza göre ayarlayın.

Maydanoz ve taze soğanı mercimek köftesi tamamen soğuyunca ekleyin.

Mercimek köftesini hazırladıktan sonra kurumaması için üzerini streç film ile kaplayarak buzdolabında 3 - 4 gün saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…