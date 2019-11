Meditasyon yapanlar hataları daha çabuk fark ediyor

Meditasyonun yeni bir faydası bulundu

Aceleyle bir şeylerle uğraşırken hatalar yapıyorsanız meditasyon size yardımcı olabilir. “Farkındalık meditasyonu”, beynin hataları fark etme süresini kısaltıyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yapılan bir araştırma, meditasyonun daha az hata yapmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Brain Sciences dergisinde yayınlanan araştırma, “farkındalık meditasyonu” türündeki meditasyonun beyin aktivitesini değiştirdiğini tespit etti.

Meditasyon türlerinin beyin yapısına ve fonksiyonlarına olan etkileri yeni araştırmalarla ortaya konuyor. Mindfulness meditasyonu yani bir diğer adıyla “Bilinçli farkındalık meditasyonu” türünü inceleyen araştırma, meditasyon yapanlarla yapmayanlar arasındaki farkları ortaya koydu. Farkındalık meditasyonu en basit tanımıyla; dikkati bir nesne, kelime, nefes veya ses gibi içsel veya dışsal bir odağa getiren meditasyon türünün tersine, yönlendirme olmadan dikkati olan biten şeylere getirmekle uygulanıyor. Dikkatin bir nesneye odaklanmasının tersi olarak, etrafta olanlara açık halde ve gözlemci olmaya yönelik bir meditasyon pratiği olarak uygulanıyor. Meditasyona oturulduktan itibaren farkına varılan düşünceler, duygular, hatıralar, sesler, kokular ve beden hislerini gözlemlemek ancak beliren her yeni düşünceye tekrar farkındalığı getirmek ve gözlemci kalmak yoluyla yapılıyor. Bir düşünce veya duyguya kapılmak yerine, fark edip gözlemlemek ve bunlar olurken mevcut olmak bu meditasyon türünün en temel noktalarını oluşturuyor.

Farklı meditasyon türleri, farklı bilişsel işlevlere etki ediyor. Meditasyonun bu etkileri nasıl sağladığı henüz tam olarak bilinmese de çalışmalar farklı meditasyon türlerinin beynin sinir yapıları ve elektriksel aktiviteleri ile bağlantılı olduğunu kanıtladı. Araştırmaya konu olan meditasyon tekniği, sessizce oturarak içe yönelmek, zihinde ve bedende olan her şeyin farkına varmak, gözlemlemek ile uygulanıyor. Michigan Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu tür meditasyon yapan kişilerin hataları nasıl algıladıkları ve hatalara nasıl yanıt verdiklerini test etmek için bir araştırma tasarlandı.

Daha önce hiç meditasyon yapmayan katılımcıların, 20 dakika süren meditasyon esnasında beyin aktiviteleri ölçüldü. Meditasyon esnasında yapılan beyin taramasında, beynin hatayı tanıma yeteneklerinin daha yüksek olduğu görüldü. Başka bir deyişle, beynin hataları tespit etme yeteneğinin meditasyon yapanlarda daha yüksek olduğu tespit edildi. Üstelik bunun için 20 dakikalık bir meditasyon yeterli. Farkındalık meditasyonunun beyin performansını arttırdığı ile ilgili bilimsel çalışmalara bir yenisi eklenmiş oldu. Meditasyonun, beynin hafıza gibi işlevlerine olan etkisi ve beyinde yaptığı olumlu yöndeki değişikler içinse çalışmalar sürüyor.

Çalışma ortaklarından Yanli Lin, meditasyonun psikolojik ve beyin performansı yönünden etkilerini incelemek için nörobilim yaklaşımı sergileyen bir araştırmacı. Meditasyonun beyin aktivitesinde yaptığı değişikliklerin, uzun süre meditasyon yapan kişilerde davranışsal değişikliklere sebep olup olmadığını araştırmak yeni hedefleri arasında.

Derleyen ve çeviren: Senem Tahmaz

