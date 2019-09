Meditasyon ve yoga beynin yapısını etkiliyor

Meditasyon ve yoga beyni nasıl etkiliyor?

Binlerce kişi üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar, düzenli olarak yoga ve meditasyon pratiği olan kişilerin beyinlerinde stres ve negatif duygularla ilgili olan kısımlarda olumlu değişimler olduğunu ortaya çıkardı.

Brain Imaging and Behavior Dergisi’nde yayınlanan bir araştırma, yoga ve meditasyonun beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkileri ile ilgili ilginç sonuçlara ulaştı. Hollanda Rotterdam’da 1990 yılından beri sürdürülen bir çalışmadan toplanan verilerde, 45 yaş ve üstü 15.000 denek incelendi. Bu gruptaki 3.742 kişi, özel olarak meditasyon ve yoga pratikleri ile ilgili sorulara tabi tutuldukları ayrı bir çalışmada incelendi ve beyin MRI sonuçlarına bakıldı. Bu sayede zamanla beyinlerinde oluşan değişimleri gözlemlemek mümkün oldu. Araştırmacılar, yoga ve meditasyon uygulamalarının stres ve stresle başa çıkma mekanizmaları üzerinde oldukça olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaştı. Katılımcıların hemen hepsi stres yaşadıklarını, %90,7’si ise yoga ve meditasyonun stresle başa çıkmasını kolaylaştırdığını ifade etti.

Yoga ve meditasyon, stres merkezini küçültüyor

Yoga ve meditasyon pratiği olan katılımcıların beyin MRI sonuçlarında da, diğer deneklere kıyasla önemli farklılıklar gözlemlendi. Yoga ve meditasyon yapan kişilerin sağ amigdalası daha küçük ve sol hipokampal hacmi daha büyüktü. Sağ amigdala beyinde, hoş olmayan uyaranlara karşı duyulan rahatsızlık ve korkuyu, ani karar alma mekanizmalarını kontrol eden kısım. Sol amigdala ise pozitif duygular ve hafıza ile ilgili kısımları yönetiyor. Araştırma sonuçları sağ amigdalanın küçülmesi ve soldakinin daha büyük kalmasının, stresli durumlara karşı daha pozitif tutumlar içerisinde olmayı kolaylaştırdığını gösteriyor. Daha önce yapılan farklı bilimsel araştırmalar da meditasyonun sağ amigdala aktivitesini azalttığını kanıtlamıştı.

HEMEN BUGÜN YOGAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ! Yogayı hayatınıza katmak için ba... RUHUNUZU RAHATLATACAK 9 ÖNERİ! Hayatınız ne kadar mükemmel olur...

Yoga ve meditasyon nasıl etkili oluyor?

Dünya üzerinde binlerce yıldır fiziksel ve ruhsal iyilik için uygulanan yoga ve meditasyon pratikleri, bedensel farkındalığı esas alan çalışmalar olduğu için fiziksel etkilerini hemen gösteren, oldukça etkili çalışmalar.

Meditasyonu basitçe, oturup nefesimizi dinlemek olarak tarif edebiliriz. Nefes farkındalığı egzersizi ile sürdürülen çalışma, zamanla içinde bulunduğumuz anın farkında olarak, bulunduğumuz yerden bir izleyici olma halini deneyimlemeyi içerir. Yoga ise yine basitçe, meditasyona bazı fiziksel hareketlerin dâhil edilmiş hali olarak tanımlanabilir. Yine nefes farkındalığı ile birlikte vücuttaki belirli kısımları çalıştırmaya yönelik bazı hareketlerin farkındalıkla yapılması olarak özetleyebileceğimiz çalışma da, vücudumuzu ve sinir sistemimizi doğrudan etkileyebiliyor.

Yavaşça nefes almak, bedenin ve çevredeki uyaranların farkına vararak sakinleşmek, ister bazı hareketler yaparak ister durarak olsun, bedenin hareketinin farkına varmak, sinir sistemine basitçe ‘her şey yolunda’ sinyali göndererek iç organlara varana kadar tüm metabolizmanın etkilenmesini sağlar. Bu da sinir sistemini yavaşlatarak, rahatlatarak olumsuz ve telaşlı duygulara neden olabilen adrenalin ve kortizol gibi hormonların salgılanmasını yavaşlatır veya engeller.

Sinir sistemimize sürekli olarak gönderilen mesajlar, bilimsel araştırmalarda defalarca kanıtlandığı üzere, beynin yapısını değiştirebiliyor. Düzenli yoga ve meditasyon pratiği, beynimizi olumlu yönde şekillendirmek için kullanabileceğimiz en iyi araçlar arasında.

Referanslar:

Rinske A. Gotink, Meike W. Vernooij, M. Arfan Ikram, Wiro J. Niessen, Gabriel P. Krestin, Albert Hofman, Henning Tiemeier. (2018). "Meditation and yoga practice are associated with smaller right amygdala volume: the Rotterdam study". Şuradan alındı: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11682-018-9826-z

Gaëlle Desbordes, Lobsang T. Negi, Thaddeus W. W. Pace, B. Alan Wallace, Charles L. Raison, Eric L. Schwartz. (2012) "Effects of mindful-attention and compassion meditation training on amygdala response to emotional stimuli in an ordinary, non-meditative state". Şuradan alındı: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2012.00292/full