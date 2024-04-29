Mayıs ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu ayın en önemli gezegensel etkilerinden ilki Plüton’un geri harekete başlaması olacak. Bu aslında kişisel olarak çok etkili bir durum yaratmayacak fakat haritalarımızda Kova burcu neredeyse orada yaşadığımız birtakım dönüşümlerin artık biraz daha yavaşladığını, içe döndüğünü, tekrar eden bazı krizlerin olabileceğini göreceğiz.

Devamında ise Mars’ın Plüton ile uyumlu açısı ve Kuzey ay düğümü ile kavuşumu olacak. 18 Mayıs'taki bu kavuşum birtakım kadersel girişimler yapabileceğimiz bir döneme işaret ediyor. Plüton uyumlu açısı ise dirayet, disiplin, süreklilik, odaklanma gibi süper güçleri kullanabildiğimiz bir Mayıs ilk iki haftası gösteriyor diyebilirim.

Devamında ise Jüpiter Neptün uyumlu açısı olacak. Bu aslında çok önemli bir açı. Sezgisel olarak genişleme, hayat görüşümüzün, vizyonumuzun genişlemesi, hayal gücümüzün artması, empati yeteneğimizin artması, romantizmin yükselmesi, inancımızın çok çok yükselmesi gibi konulara işaret edecek. Bunun için de Mayıs ikinci yarısı diyebiliriz.

Bir diğer çok önemli açı ise 1 senenin ardından Jüpiter’in Boğa’yı terkedip İkizler burcuna geçecek olması. İkizler burcunda Jüpiter aslında biraz rahatsızdır. Jüpiter yüksek bilgiyi anlatır, akademik bilgiyi anlatır, İkizler ise daha günlüktür ve halkın içindedir. Bu da aslında yüksek bilgiyi halkın anlayacağı seviyede anlatabilme yeteneğini anlatır. İkizler ve Jüpiter’in birbirine çok benzer konuları temsil ettiğini de söyleyebilirim. Seyahatler, yolculuklar, eğitim konuları bu dönemde çok artacak, şanslı olacak, vizyonumuz genişleyecek. Bu başlangıç aslında Mayıs ayının sonunda olacak fakat önümüzdeki 1 senenin çok çok önemli etkilerinden olacak. Bu dönemde inançlar üzerine birtakım sorgulamalar gelebilir. Önemli anlaşmalar imzalar yapılabilir hem dünyada hem kişisel hayatlarımızda. Eğitim ve ulaşım sektörünün büyüdüğünü görebiliriz.

Mayıs ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Mayıs - Venüs Plüton karesi

Bu açı her ne kadar Venüs Jüpiter altmışlığı etkisini yaşamaya devam etsek de ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır.Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

2 Mayıs - Plüton geri harekete geçiyor!

3 Mayıs - Mars Plüton altmışlığı

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

7 Mayıs - Merkür Chiron kavuşumu

Geçmişte bize acı veren konular üzerinde daha çok durup düşündüğümüz, üzerinde belli bilinçler ve öğrenimler kazandığımız günlerdeyiz. Ayrıca bu günlerde bu öğrendiklerimizle etrafımızdakilere öğrei tavsiyelerde bulunabiliriz.

7 Mayıs - Güneş Satürn altmışlığı

Kendimizi disipline edebildiğimiz, görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, duygularımızı bir süreliğine erteleyebildiğimiz bir zaman dilimi. Hedeflerimize ulaşma yolunda kullanabileceğimiz günlerdeyiz.

13 Mayıs - Güneş Uranüs kavuşumu

Kendimizi ifademiz uçuklaşabilir, spontan ve sıkılgan olabiliriz. Bu günlerde hiç olmadığı kadar değişiklik isteyebilir, kalıcı değişiklikler yapabiliriz. Fakat düşünmeden yapacağımız kalıcı değişiklikler konusunda uyarmak istiyorum. Daha sonra geriye dönmek isteyebilirsiniz.

13 Mayıs - Venüs Satürn altmışlığı

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

15 Mayıs - Merkür Boğa’da!

17 Mayıs - Merkür Plüton karesi

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

18 Mayıs - Mars Kuzey Ay Düğümü kavuşumu

Bu günler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

18 Mayıs - Venüs Uranüs kavuşumu

İkili ilişkilerde ani değişikliklerin olabileceği, eğlenceli fakat içerisinde ayırıcı enerjiler barındıran birkaç gün içerisindeyiz. Sıkılganlığımız ve değişme isteğimiz yüksek. Ayrıca çeşitli sürprizlerle ilişkimizi daha eğlenceli bir hale getirebiliriz.

18 Mayıs - Güneş Jüpiter kavuşumu

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızın iyi olduğu, güçlü kişilerden yardım ve destek aldığımız mutlu bir dönem.

20 Mayıs - Güneş Neptün altmışlığı

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

20 Mayıs - Güneş İkizlerde!

22 Mayıs - Güneş Plüton üçgeni

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

23 Mayıs - Venüs Jüpiter kavuşumu

Geçen haftanın ikili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

23 Mayıs - Venüs Neptün altmışlığı

İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

23 Mayıs - Venüs İkizler’de!

24 Mayıs - Jüpiter Neptün altmışlığı

Bu açı ay’ın belki de yıl’ın en önemli açılarından çünkü Jüpiter ve Neptün yavaş hareket eden gezegenlerdir ve buluşmaları nadiren gerçekleşir. Bu açı manevi büyümeyi temsil eder. Hem maneviyat ve inanç gibi konularda büyüme hem de inanç, idealizm ve sezgisellik ile elde edebileceğimiz şansları anlatır. İyileşme ve şifa ile de ilgilidir.

25 Mayıs - Venüs Plüton üçgeni

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

26 Mayıs - Jüpiter İkizler’de!

28 Mayıs - Merkür Satürn altmışlığı

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınav’a veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

29 Mayıs - Mars Chiron kavuşumu

Bu dönemde yaralayıcı kazalara dikkat etmek gerekiyor. Fiziksel aktivitelerde iki kat temkinli ve dikkatli olmalıyız.

31 Mayıs - Merkür Uranüs kavuşumu

Yaratıcı fikirler zamanı! Bu açı için sık sık “kafada yanan ampul” betimlemesini kullanırım. Zekanın daha kıvrak olduğu, zihnimizin daha berrak ve açık olduğu bir zaman. Bu dönemin handikapı aşırı değişken fikirli ve sıkılgan oluşumuz.

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