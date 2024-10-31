Mars Aslan burcunda & Retro - Kalbinin sesini dinle!

4 Kasım 2024 - 6 Ocak 2025 & 18 Nisan - 17 Haziran 2025

Yaşam enerjimiz değişiyor! Eylemlerimizi, motivasyonlarımızı, isteklerimizi, eril enerjimizi yöneten Mars, ateşli ve görkemli haline kavuşuyor. Bundan böyle daha canlı hissedecek, hareketlenecek, yaratıcı, dramatik, gururlu, özgüvenli ve iddialı olacağız. Motivasyonumuzu ve cesaretimizi, cesur kalbimizden alacağız. Aşkla dokunduğumuz, bağlandığımız, yaptığımız her şey daha canlı, çarpıcı ve bereketli olurken, kalple bağlanmadığımız hiçbir şey için harekete geçmek istemeyeceğiz.

Mars 4 Kasım 2024 tarihinde bu geçişe başlarken 6 Aralık tarihinden itibaren 6 Ocak 2025’e dek Retro harekette ilerleyecek. 18 Nisan – 17 Haziran 2025 tarihleri aralığında ise ileri hareketini yeniden deneyimleyeceğiz.

Bugünlerde herkes kendi hayat sahnesinde parlamak, görünür olmak, kendisi gibi olabilmek isteyecek. Kendimizi sanatla, sporla, sosyal medyada, yaratıcı alanlarda ifade etmek isteyeceğiz. İçimizdeki çocuk isteklerimizi ve dürtülerimizi ele geçirirken, eğlenceli aktiviteler yaparak onu ortaya çıkartmak ve neşelendirmek isteyeceğiz.

İlişkilerde ise; gösterişli, cesaretli, tutkulu, flörtöz ve heyecanlı hissedeceğiz. Ve yine gösterişli, duruşu ve kişiliği ile gurur duyacağımız, eğlenceli, sadık, korumacı, ilgili, sürprizler yapan, meydan okuyan, lidervari, dikkat çeken kişilere çekileceğiz. Kibirli, egolu çıkışlar ise ilişkilere oldukça zarar verebilir.

Dünyada; özellikle Retro döneminde, sanatçılar, sporcular (özellikle futbolcular), liderler, çocuklar, tiyatro ve eğlence sektöründe olaylar ön planda olacak. Bu dönemde sanatçıların ve önemli bir liderin vefat haberlerini alabiliriz. Sanatçılar, sanat ve eğlence dünyasına dair yasaklar, sanat ve siyasetin karşı karşıya gelmesi söz konusu olabilir. Kalp, omurilik, kan hastalıkları tetiklenebilir. Borsada oldukça stresli bir dönemden geçebiliriz. Altın fiyatlarında düşüşler olabilir.

Bu yolculukta Mars'ın Ay Düğümleri ile bağlantısı ile attığımız adımlar bizi hayal ve hayat amaçlarımıza götürecek. Cesur adımlar attıkça, eylemde oldukça ve kendimize güvendikçe destekleneceğiz. Bu süreçte gerçekleşecek retro günlerinde, bizi kalbimizin sesini duymaktan, sevmekten ve yaşamın keyfinden alıkoyan, hareketlerimizi kısıtlayan; rekabet, kibir, ego savaşları, beğenilme arzusu, kıskançlık ve hırslardan uzak durmalıyız. Babamızla olan ilişkimizi ve karmalarımızı iyileştirerek, kendimize yaklaşmalıyız.

Kalp yaşama, sevmeye, kendi gibi olabilmeye teslim olamadıkça; donuklaşır, yalnızlaşır, cansızlaşır, geçmişe, hırslarına takılı kalır. Ancak kalbinin sesini duyabilenler, kendine inananlar, hayallerine doğru cesurca adımlar atarlar. Bu yolculukta kalbinizi ısıtan ve sizi yaşama bağlayan ne varsa onları bulabilmeniz, hayata canlılık ve aşkla katılabilmeniz dileğiyle...

Burçlara özel etkileri

(Özellikle yükselen burcunuza göre okumanız tavsiye edilir.)

Koç: Hayat sahnende parlamaya, tüm yeteneklerini ortaya koymaya, kalbinin sesini duymaya hazır mısın? Bu dönemde kendine engeller ve korkular olmadan eğlenme fırsatı vermelisin. Bu süreç kendini ifade etmeni sınırlayan tüm duvarları yıkman için sana güç verecek. Aşk hayatın, yaratıcılığın, spor, sanat alanların, çocuğunla ilişkin canlanırken, çocuk sahibi olmak için destekleneceksin.

Boğa: Köklerinden güç alarak yeşermeye, canlanmaya ve ilerlemeye hazır mısın? Bu süreçte aile hayatın, ev ev yuva alanlarınla ilgili hareketli gündemler yaşayabilirsin. Bu dönem doğru sınırları çizmek, ait olduğun yeri bulmak, sevdiklerine açık olarak beklentilerini dile getirmek için bir fırsattır. Bugünlerde kendinle ve değer gördüğünü hissettiğin kişilerle zaman geçirmeyi unutma. Böylece içindeki çocuğun ortaya çıkması için ona güven dolu bir alan sunacak ve kendine ihtiyaç duyduklarını verebileceksin.

İkizler: Kalbinin şarkısını söylemeye hazır mısın? Bugünlerde sözcüklerin adeta sihirli olacak ve kalpten inandıklarını yaşamına daha kolay çağırabileceksin. Kendini daha iddialı ve yaratıcı ifade edebilecek, yazdıkça ve konuştukça daha geniş kitlelere hitap edebileceksin. Bu süreçte; eğitim, seyahat, ticaret alanların hareketlenebilir ve yakın çevre ilişkilerin canlanabilir. Baskıcı ve fevri çıkışlar yerine, kalplere dokunan sözlerinle ilham olmayı unutma.

Yengeç: Hayattan daha çok keyif almak için kalbinden geleni yaşamaya hazır mısın? Bugünlerde sahip olduğun güzellikleri ve yetenekleri daha çok fark edecek, daha üretken olacak, seni yaşamaktan alıkoyan güvensizlikleri ve korkuları geride bırakabileceksin. Bu süreçte mali alanların hareketlenirken, cesurca adım attığın tüm girişimlerin ve iş adımlarının bereketle desteklenecek. Ancak aşırı harcamalardan uzak durmalısın. Aşkla yapacaklarında; kendi dokunuşlarını yansıtacağın, iz bırakacağın ve damganı vurabileceğin nadir zamanlardasın.

Aslan: Kalbinden gelen güzellikleri ve güveni yaşayarak, hayat sahnende özgürce kendin olmaya hazır mısın? Uzun zamandır içe dönen enerjin canlanıyor, eski hareketli günlerine kavuşmaya ve parlamaya hazırlanıyorsun. Bugünlerde yeteneklerinle, liderlik gücünle öne çıkabilir, uzun zamandır askıya aldığın konuları yeniden canlandırabilirsin. Şimdi bir hazırlık dönemi geride kalacak ve geleceğe odaklanacaksın. Bu süreçte doğru beslenerek ve spor yaparak sağlığını korumalı, seni mutlu ve motive eden şeylere odaklanmalısın.

Başak: Kalbinin gerçek sesini duyabilmek için kendinle başbaşa kalmaya hazır mısın? Bu süreçte bir inziva dönemine girecek ve sakinleşmeye davet edileceksin. Bugünleri bir planlama dönemi gibi görmeli, yeni fikirler ve projelere odaklanmalısın. Aynı zamanda uyku düzenini korumak daha zor olabilir, bunun için meditasyon ve spora ihtiyaç duyabilirsin. Uzaklara gitmek, haber almak, yurt dışı bağlantılı gündemler yaşamak söz konusu olabilir. Bugünlerde güvendiğin kişilere ve geçmişten gelenlere karşı dikkatli olmalısın. Tamamlanmamış bir dersi tamamlamak için kapını çalabilirler.

Terazi: Kalbinden geçen hayalleri gerçekleştirmeye hazır mısın? Şimdi geleceğe doğru ilerlemek için büyük bir güç hissedecek, attığın adımlarla daha büyük yankı uyandırabileceksin. Yalnızca küçük bir adımın dünyanı değiştirebileceğine inanmalısın. Bugünlerde sosyal çevre, organizasyonlar, ekip çalışmaları gibi alanlarda hareketli gündemler yaşayabilir, kutlama ve davetlere katılabilirsin. Bu alanlarda liderlik yeteneklerini öne çıkartabilirsin. Ego çatışmaları olan ortamlardan alanını korumalısın.

Akrep: Kendi ışığına kavuşarak parlamaya hazır mısın? Şimdi kendi yolunu takip etmeye, özündeki potansiyellere kavuşmaya çağrılıyorsun. Bugünlerde kariyer yaşamın, aile hayatın hareketlenebilir. Gerçekte ne istedğini düşünerek özgüvenle harekete geçebilirsin. Rekabet seni güdülerken, otorite konumlara fevri çıkışlardan kaçınmalısın. Bu süreçte kaderinin kontrolünü ele almalı, ilerlemeni kısıtlayan her şeyi geride bırakmalısın.

Yay: Seni sana getirecek yepyeni yollar keşfetmeye hazır mısın? Şimdi kendini yeniden bulmanın zamanı geldi. Bugünlerde kalbinin şarkısını söyle, risk al ve ufukta seni neyin beklediğini bilmesen bile ilerle. Bu süreçte maceracı ruhun canlanacak, cesurca yaşamaya, öğrenmeye, öğretmeye ve keşfetmeye çağrılacaksın. Seyahatler, eğitim hayatın, yurt dışı ve uzak bağlantıların hareketlenecek. Alanını yargılı ve eleştirel kişilerden korumalısın. Bir ilahi adalet döngüsüne şahit olacaksın.

Oğlak: Kalbinden gelen ateşi körükleyerek, her şeye yeniden başlamaya hazır mısın? Şimdi tutkularının, arzularının derinliklerine dalmaya doğru ilerliyorsun. Bugünlerde kontrol isteğini bırakmalı, dönüşmeye, sana iyi gelmeyen her şeyden arınmaya izin vermelisin. Bu evreyi en derin isteklerinle uyumlu bir gelecek yaratma fırsatı olarak görmelisin. Bu süreçte; eş, ortak kazancı ve finansal alanların hareketlenebilir. Korkularını ve tutunduklarını bıraktıkça, bolluk bereketin ve hak ettiklerinin sana geldiğini görebilirsin.

Kova: Kalbindeki aşka kavuşarak bir olmaya hazır mısın? Bugünlerde kalbin boş ise onu canlandırabilir, bir ilişki içindeysen tutku ve heyecanla ilişkini güzelleştirebilirsin. Bu geçiş seni kendini açmaya, uyum yaratmaya ve hayatı paylaşmaya çağıracak. Bir diğerinin aynasında içindeki ateşi, isteklerini ve arzularını daha net göreceksin. İlişki, ortaklık veya evliliğinde radikal kararlar alabileceğin bugünlerde ego savaşlarından uzak durmalı, ilişki içinde kendini görmeye ve tanımaya teslim olmalısın.

Balık: Kalbini besleyen ve canlandıran bir yaşam rutini yaratmaya hazır mısın? Şimdi hayatını, sağlığını, alışkanlıklarını, iş düzenini veya hepsini değiştirmenin zamanı. Bugünlerde kendine daha iyi gelecek bir yaşam yaratmak için daha cesur hissedebilirsin. Artık sana hizmet etmeyen şeylerden kurtularak yaşamına daha fazla mutluluk ve sağlığı çekebilirsin. İster mutsuz olduğun işi bırakmak, ister sağlığını bozan bir alışkanlığı bırakmak olsun, bu dönemde bu değişiklikleri başlatmak için gerekli desteğe sahip olacaksın. Güne mutlu başlamak için seni ne motive ederdi?

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi