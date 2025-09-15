Son yıllarda erkeklerin sosyal bağlarının zayıfladığını gösteren çalışmalar mevcut. Erkekler adına bu bağları ve iletişimi kuranlar, aynı zamanda erkeklere duygusal destek sağlayanlar ise kadınlar. Araştırmalara göre “Mankeeping” adı verilen bu emek biçimi, kadınların zamanını ve enerjisini tüketiyor.

Sosyal ilişkilerde “durgun” erkeklere bakım; Mankeeping nedir?

Bazı bilimsel çalışmalar, erkeklerin son yıllarda sosyal bağlantılarının zayıfladığını ortaya koyuyor. Son 30 yılda, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi yerlerde yapılan çalışmalar, erkeklerin sosyal ağlarının kadınlara kıyasla önemli ölçüde küçüldüğünü gösteriyor. Erkekler arasındaki yakın ilişkilerin azalması, bazı erkeklerin duygusal destek için kadınlarla, özellikle de romantik ilişkilerle yoğun bir şekilde ilişki kurmasına neden olabilir. Akademisyenlere göre, kadınların erkekleri desteklemek için harcadıkları çaba, kadınların zamanını tüketirken erkeklerin işini kolaylaştırıyor ancak bu, toplumun gelişmesi önünde bir engel.

Stanford Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden araştırmacılar Angelica P. Ferrara ve Dylan P. Vergara, erkeklerin sosyal ilişkilerdeki durgunluğunu ve kayıplarını telafi etmek için emek veren kadınlar için bu emeğin duygusal ve zamansal bir yük olduğunu belirtiyor. “Mankeeping” kavramını açıklayan bu teoriyi destekleyen varsayımlara göre, kadınlar sosyal bağları kurmada zayıf olan erkeklere daha fazla duygusal destek sağlama eğiliminde. Kadınların bu desteği sağlaması ise bir emek biçimi. Bu emek eşit şekilde karşılık bulmadığında kadınlar hem zaman yükü hem de bakım yükü taşıyor. Bu, kadınların enerjisini tüketiyor ve gelişimleri önündeki engellerden biri oluyor.

Hiç arkadaşı olmayan erkekler

Duygusal olarak yakın ve destekleyici olan erkek sosyal ağların geniş çaplı toplumsal etkileri bulunuyor. Araştırmalar, erkek sosyal çevrelerinin azalması, özellikle Küresel Kuzey olarak adlandırılan dünyanın zengin ve oldukça sanayileşmiş bölgelerinde büyük öneme sahip. Çünkü erkeklerin sürdüremediği bağların yükü, kadınların sırtına biniyor.

Örneğin, Birleşik Krallık'ta, erkek ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen kuruluş Movember tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, erkeklerin %27'sinin hiç arkadaşlığı bulunmuyor ve aynı örneklemdeki erkeklerin %47'sinin bir sorun hakkında bir arkadaşına güvenemiyor.

Kanada ve Avustralya genelinde yürütülen Erkek Sosyal Bağlantısı Küresel Araştırma Raporu, bu ülkelerdeki erkeklerin %51'inin bir arkadaşının olmadığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu durumu "erkek arkadaşlık durgunluğu" olarak adlandırılıyor.

Kolaylaştırıcı kadınlar: Sosyal ağların daralması kadınlar üzerinde yük

Çok uluslu çalışmalar, erkeklerin kadınlara kıyasla yalnızlık ve sosyal izolasyon açısından bugüne kadar olmadığı kadar risk altında olduğunu ve erkeklerin sosyal destek yönünden, kadınların erkeklere bağımlı olduğundan daha fazla bağımlı olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle eşler, erkeklerin sosyal ağlarının olmasını kolaylaştırıyor.

Erkeklerin yaşadığı sosyal kopukluk ve bunun fiziksel ve ruhsal sağlık üzerindeki riskleri, bir süredir Küresel Kuzey'de akademi, hükümetler ve kamuoyunun gözü önünde bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda. Siyaset bilimci Robert Putnam'ın Bowling Alone: ​​The Collapse and Revival of American Community (2000) adlı eseri sosyal altyapılara katılımın azalmasının, siyasi kutuplaşma ve yalnızlığın eşi benzeri görülmemiş bir şekilde artmasına yol açacağını savunuyor.

Putnam, yakın zamanda New York Times'a verdiği bir röportajda, kendi hayatında sosyal bağlantıları nasıl sürdürdüğü sorulduğunda, kadınların erkeklerin sosyal ağlarını sürdürmedeki orantısız rolüne işaret etmişti. "Bu gerçekten utanç verici bir soru," diye yanıt veren Putnam "Bağlantıların önemi hakkında yazıyor ve konuşuyorum, ancak bunu gerçekten eşim yapıyor. Aslında her şeyi birleştiren o" diye yanıt vermişti.

Mankeeping'in kadınlar üzerindeki etkisi

Akademisyenler ise “Giderek artan oranda erkek, fiziksel ve zihinsel olarak hayati önem taşıyan sosyal destek kaynaklarından yoksun olması; erkeklerin en yakın bağ kurduğu kadınların zamanı, özerkliği ve refahı üzerinde nasıl bir zincirleme etki yaratabilir?” sorusunu gündeme getiriyor.

Amerikan Yaşamı Araştırma Merkezi, bir haftalık zaman dilimi içinde kadınların %41'inin bir arkadaşından duygusal destek aldığını, erkeklerin ise %21'inin aldığını bildiriyor. Bu bulgu, tüm yaş gruplarında aynı kalitede. Bir arkadaşla kişisel bir sorunu paylaşma veya arkadaşa “seni seviyorum” demede de benzer 20 puanlık cinsiyet farkı bulunuyor.

Kadınlar arasında normal olan şeyler

Akademisyen McKenzie ve arkadaşları (2018) tarafından kanıtlanan bir teoriye göre, erkeklerde ortalama olarak, kadınların cinsiyet bağları yapılarında “normal” olan şeyler, erkekler arasında daha nadir bulunuyor, bu da erkekler erkeklik statüsünü kaybetme riskini almadan kişisel meselelerini açığa vurmak istediklerinde kadınları “güvenli” sırdaşlar haline getirebiliyor.

Kadınlar arasında şunlar normal ve sık görülüyor;

Kişisel sorunların samimi bir şekilde tartışılması

Romantik olmayan fiziksel sevgi gösterileri

Aktivite odaklı olmayan arkadaşlık

Hem duygu emeği hem de duygusal emek, başkaları adına gösterilen bakım ve beslenmeyle ilişkilendirildiği için kültürel olarak kadınsılaştırılmış emek biçimleri olarak kabul ediliyor. Erkekler genellikle bu tür emeklerin "doğal" uygulayıcıları olarak düşünülmüyor ancak çoğu erkek aileleri ve ilişkileri içinde bir düzeyde duygu emeği sergiliyor. İlişkiler içinde kadınların biyolojik çalışma biçimlerinin bir özelliği olduğu düşünülür. Erkekler, kadınlardan daha çok duygu emeğini oluşturan davranışların bir ilişkinin normal işleyişinin bir parçası olduğuna inanıyor.

Akrabalık ilişkilerini sürdürme (Kinkeeping) nedir?

UN Women araştırmasına göre tüm dünyadaki kadınlar yemek pişirme, temizlik ve çocuk bakımı konusunda erkeklerden neredeyse üç kat daha fazla görev üstleniyor. Aile içindeki ayrı ama ilgili bir başka eşitsiz iş biçimi ise, sosyolog Rosenthal tarafından adı konulan kinkeeping kavramı. "Aile uyumu ve bağını korumak için yapılan, tanınmayan ilişkisel iş" olarak tanımlanan kinkeeping kapsamında; Aile toplantısı planlamayı hatırlamak, aile toplantıları planlamak, aile üyelerinin birbirleriyle iletişim halinde kalmalarına yardımcı olmak veya diğer üyelerin doğum günlerini ve önemli yaşam olaylarını hatırlatmak gibi, genellikle anneler tarafından üstlenilen bazı işler bulunuyor. Konuyla ilgili yapılan tüm araştırmalar, bu tür işlerdeki eşitsizliğin, kadınların zihinsel ve fiziksel sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere sahip olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Angelica P. Ferrara and Dylan P. Vergara. “Theorizing Mankeeping: The Male Friendship Recession and Women’s Associated Labor as a Structural Component of Gender Inequality” (2024) Şuradan alındı