Erkekler annelerine benzeyen kadınları çekici buluyor!

Yapılan araştırmaya göre erkekler, annelerine benzeyen kadınları çekici buluyor.

Erkek arkadaşınızın annesi ile tanıştığınızda, ona ne kadar benzediğinizi fark edip rahatsızlık duyduğunuz oldu mu? Bu durum sandığınızdan çok daha fazla yaşanıyor.

Finlandiyalı araştırmacıların yaptığı çalışmada, 70 erkek ve kadının partnerlerinin yüzü ebeveynleri ile karşılaştırıldı. “Sonuçta kadınların birlikte olduğu erkekler babalarına hiç benzemezken, erkeklerin eşleri ile anneleri arasında ‘önemli ölçüde’ benzerlik olduğu gözlendi” diye belirtiyor Turku Üniversitesi'nde evrimsel psikolog Dr. Urszula Marcinkowska.

Marcinkowska’ya göre bu çok doğal. Evrim ve doğal seleksiyon insanları aynı tür grubundan gelenleri araması için önceden programlıyor. Ve erkeklerin ilk erken temasları da anneleri ile yaşandığı için annelerine bezeyen kadınlarla hayatlarını sürdürmeyi tercih ediyorlar. Babalar ise kızları üzerinde aynı tip etkiye sahip değil.

Anne ve oğul arasındaki bağ, dış görünümle kısıtlı kalmıyor. Sigmund Freud’un Oedipus kompleksi psikologlar tarafından büyük ölçüde çürütülse de bir erkeğin annesi olan ilişkisi onun hayatına girecek diğer kadınlarla olan ilişkisini önemli ölçüde etkiliyor. Uzmanlara göre, sağlıklı romantik erkekler için anne-oğul bağının yakın ve sevgi dolu olması önemli.

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