Bu yazı Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü tarafından kaleme alınmıştır.

Vücudumuzun çeşitli bölgelerinde çıkan siğillere, genital ve anogenital bölgelerde de rastlamak mümkündür. Genital bölgenin anatomik yapısından dolayı o bölgede oluşan lezyonlar kişinin günlük hayatındaki fonksiyonlarını engelleyebilir. Önlem alınmadığı takdirde lezyonlar yayılım gösterebilir ve başka hastalıklara sebep olabilir. Peki, her bireyde görülebilen bu rahatsızlık neyin habercisi? Vücudumuzun diğer bölgesindeki siğillerden farklı mı? Bu sorulara açıklık getirmek için Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü ile yaptığımız söyleşiyi sizler için derledik.

Makatta siğil neden çıkar?

Makat bölgesinde çıkan siğiller, genellikle siğili olan kişilerle cinsel ilişki veya cinsel temas halinde bulunan bireylerde görülebilen lezyonlardır. HPV olarak bilinen Human Papilloma Virüsü ’nün bulaşması sonucunda genital ve anogenital bölgelerde siğil lezyonları gelişir. Bu siğiller hem erkeklerde hem de kadınlarda gözlemlenen ve oldukça sık rastlanan viral bir rahatsızlıktır. Makat bölgesinde oluşan siğiller, cinsel hayatı aktif olan bireylerde rastlanmaktadır. Genellikle erken yaşta cinsel hayata başlayan, makat bölgesinde siğil tutulumu olan biri ile anal ilişkide bulunan ve tek eşli olmayan kişilerde daha çok görülebilir.

Genital siğili olan kişiler taşıyıcı konumunda olduklarından dolayı hem kendi sağlığı hem de partnerinin sağlığı açısından risk altındadırlar. Siğil bulaşı için sadece cinsel organların teması bile yeterlidir. Bulaş sadece siğili olan bireylerde gerçekleşmez. Vücudunda HPV virüsü taşıyan bireylerin immün sistemi güçlü ise siğil lezyonları oluşmayabilir. Bu yüzden HPV olan ve genital bölgesinde lezyonu olmayan kişiler ile de korunmasız cinsel ilişkide ya da temasta bulunmak bulaş riskini arttırabilir.

Makattaki siğil tedavi edilmezse ne olur?

Human Papilloma Virüsünün bulaşması sonucunda genital ve anogenital bölgede siğiller ortaya çıkmaktadır. Virüs vücuda enfekte olduktan 4 ile 8 hafta içinde ya da daha uzun bir süre de lezyonları ortaya çıkmaktadır. Bağışıklığı düşük olan hastalarda siğil lezyonları daha kısa sürede oluşmaktadır.

Siğil tedavi edilmezse bulunduğu bölgede hızla yayılım göstererek yeni siğil lezyonlarına neden olabilir. Bu siğiller arttığında karnabahar görünümü alabilir ve ciddi boyutlarda büyüme gösterebilir. Tedavi olunmaz ise siğilin bulunduğu bölgenin işlevini kısıtlayabilir ve hastaya rahatsızlık verebilir. Özellikle immün sistemi yetersiz olan hastalarda siğiller çoğunlukla makat, genital ve rahim ağzı bölgelerinde tutulum gösterirler ve giderek artan lezyonlar oluşur. Bu lezyonlar uzun bir süre tedavi edilmez ise bulunduğu bölgede hücre bozukluğu oluşabilir.

Hastalarda ileriki yaşlarda siğilin tutulum gösterdiği bölgeye göre anal kanser, rahim ağzı kanseri ve penis kanseri oluşabilir.

Vulva ve vajina tutulumu olan kadınlar da cinsel birliktelik sırasında zorlanmalar ve küçük kanamalar oluşabilir. Kadınlarda rahim ağzında oluşan siğillerin tedavisi ertelenir ya da geciktirilir ise ileriki yaşlarda rahim ağzı yani serviks kanserine neden olabilir. Rahim ağzı kanseri riskini arttıran HPV türlerine karşı önlem almak için cinsel hayatınız aktifleşmeden önce HPV aşısına başlanabilir. Özellikle rahim ağzı kanserinden sorumlu tutulan tip 16 ve 18’e karşı rutin aşılama programları uygulanabilir.

Anal tutulumda dışkılama sırasında zorlanma ile beraber ağrı ve kanama görülebilir. Makat bölgesindeki siğiller tedavi edilmediği sürece ilerleyen yıllarda anal kansere yol açabilir.