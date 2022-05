Çocuğuma kaybetmeyi nasıl öğretebilirim?

Herkes kazanmak ister ama her zaman sadece bir kazanan vardır. Bazı çocuklar kaybetmeyi zor bulur ve kaybedilen bir oyun üzerinde alay, zorbalığa başvururlar. Çocuğunuz oyun oynamaktan çok kaybetmeyi ve kazanmayı önemsediğinde endişelenir. Sakinliğinizi koruyarak kaybetmeyi öğrenmek ancak pratik ve azim ile öğrenilebilecek bir beceridir. Dünya her yönüyle rekabetçidir ve ister oyun ister başka bir şey olsun, çocuğunuza kaybetmenin düşündüğü kadar kötü olmadığını öğretmelisiniz.

Çocuğa kaybetmeyi öğretmek

Bir oyunu kaybetmek bir çocuk için önemli ve üzücü bir şey olabilir; kendisi veya takım arkadaşları tarafından hayal kırıklığına uğrayabilir. Davranışını etkileyebilecek bir dizi duygu yaşaması da muhtemeldir ancak her zaman kazanan taraf olması mümkün olmadığından bu durumla başa çıkmayı ne kadar erken öğrenirse o kadar az zorlanacaktır. İşte ona bu konuda yardımcı olabilmek için 8 tavsiye…

1- Sadece oyun oynamasına izin verin: Her zamanki sporlarının yanı sıra oyuncaklarla oynamasına izin verin. Köpekle koşmasına, piknik yapmasına, bisiklete binmesine veya kumda/suda oynamasına izin verin. Bu, herhangi bir rekabet duygusu olmadan rahatlamasına yardımcı olur.

2- Rahat bir uyku sağlayın: Çocuğunuzla birlikte bir yatak rutini oluşturun ve bunu uygulamak için yarın önemli bir maçı veya yarışması olmasını beklemeyin. Normal bir rutine sahip olmak, rahatlamasına yardımcı olacaktır.

3- Onu rahatlatıcı bir geziye götürün: Onu bir sinemaya, fuara veya sıcak çikolata içmeye götürün. Bu, zihnini stresten uzaklaştıracak ve gençleşmiş hissedecektir. Yeni enerji ile daha verimli performans gösterebilir.

4- Birlikte dua edin: Küçük çocuklara meditasyon, aşkınlık ve yoga kavramlarını öğretmek zordur. Yüksek sesle dua etmeyi alışkanlık haline getirin. Meditasyon etkisi yaratır ve duyguları ve endişeyi boşaltmak için bir çıkış yolu sağlar.

5- Bir koç bulun: Çocuğunuzun ilgi alanlarına ve performansına bağlı olarak, bir uzman eşliğinde antrenman yapmasına izin vermek akıllıca olacaktır. Profesyonel denetim ve rehberlik, onun güvenini artıracak ve yeni yöntemlerde ustalaşacaktır.

6- Onunla konuşun: Çocuğunuzu endişelerini serbest bırakmasına teşvik edin. Tutmaktansa bırakmak her zaman daha iyidir. Bir oyunu kaybetme konusundaki endişelerini dile getirdiğinde onu destekleyin. Yenilgisi veya zaferi ne olursa olsun onu sevdiğinizi söyleyin.

7- Dengeli bir diyet sağlayın: Çocuklar stres sırasında daha fazla kalori harcar. Yiyecek, duygusal istikrarı ve zihinsel konsantrasyonu korumak için önemlidir. Aynı zamanda ruh halini de düzenler. Çocuğunuzun susuz kalmaması için bol su almasını sağlayın. Abur cuburdan uzak durduğundan ve ruh halinin yükselmesine yardımcı olan dengeli, besleyici bir diyete sahip olduğundan emin olun.

8- Çocuğunuza birkaç rahatlatıcı teknik öğretin: Derin nefes almak, gözleri kapatmak ve odaklanmak, egzersiz yapmak, müzik dinlemek, dans etmek, rahatlatıcı bir duş almak gibi gevşemesine yardımcı olabilecek yöntemler önerin ve öğretin.

Eylemlerinize dikkat edin

Çocuğunuzun zihni sizin eylemlerinize göre şekillenecektir. Birçok ebeveyn, bir çocuğun oyundaki kaybını kişisel bir saldırı olarak kabul eder ve sanki çocuk onları hayal kırıklığına uğratmış gibi hisseder. Çocuğunuzun oyunu kazanmasını isteseniz bile, duygularını kendinize sakladığınızdan emin olun. Endişeleriniz hakkında stres yapmayın veya sesinizi yükseltmeyin, çocuk bunu sizden yakalayacaktır. Bir çocuk bu konularda çok hassas olabilir ve kendini çok kötü ve depresif hissetmeye başlayabilir.

Bir yarışmayı kaybettikten sonra çocuğunuzun cesaretlendirebilirsiniz?

Çocuklar özellikle kayıplara karşı hassastır. Ebeveynler olarak onun korkularını ve acısını bir an önce ortadan kaldırmak istersiniz ancak kaybı kabul etmek de sağlıklı bir sosyal ve duygusal gelişim için gereklidir. Çığlık atması, sinir krizi geçirmesi veya kazananın ödüllerinin kendisine verilmesini talep etmesi garip bir durumdur. Yenilgiyi utanç ve başarısızlıkla, zaferi ise gurur ve başarı ile ilişkilendirir. Çocuğunuzun zihnini genişletmek ve hayal kırıklığının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için aşağıdaki ipuçlarını gözden geçirin.

1- Çabaları övün: Çocuğunuza, bu kadar çok çocuktan böylesine büyük bir seyirci önünde oynama cesaretine sahip olduğu için onunla gurur duyduğunuzu söyleyin. Sonuç odaklı bir oyunu zorlamayın. Kazanmak için uğraşmayın, eğlenceye de odaklanın

2- Sadece kazanırlarsa tebrik etmeyin: Çocuğunuzu ve arkadaşlarını, sadece kazanırsa değil, oyundan sonra bir dondurma ikramına götürün. Arkadaşlar tekrar bir araya gelecek ve bağ kurarak acıları unutacaklar.

3- Empati kurun: Duygularının farkında olduğunuzu ona bildirin. Yenilgiyi kabul edin ve bu duygunun sizi içine çekmesine izin verin. “Çok pratik yaptığınızı biliyorum. Bu sefer iyi gitmediğin için üzgünüm ama her zaman başka bir şansın olacak."

4- Ders vermeyin: Bazen jestleriniz ve mimikleriniz yetersizdir. Neyin yanlış gittiği hakkında konuşmayın. Sakinleşmesi için ona biraz alan ve zaman verin. Neyin yanlış gittiğini, zaten rahat olmadığında değil, oyuna odaklandığında konuşabilir ve çocuğunuzla empati kurabilirsiniz.

5- Koşulsuz olumlu saygı gösterin: Kaybederse mutsuzluğunuzu ifade etmeyin. Beklentilerinizi boşa çıkarmaktan daha çok endişeleniyor olabilir. Oyunun sonucuna rağmen onu sevdiğininizi bilmesini sağlayın.

6- Kendiniz olun: Çocuğunuz çoğunlukla sizin gibi davranacak ve davranacaktır. Bu yüzden, onun önünde istediğiniz gibi bir şeyler olmadığında nasıl tepki vereceğinize dikkat edin. Sakin ve pozitif kalın.

7- Sosyal etkileşimi artırın: Arkadaşlarıyla aile toplantılarını düzenleyin. Akranlarıyla bu tür bir etkileşim, uzlaşmayı ve oyuncakları paylaşmayı öğrendikleri için çok önemlidir. Kendileriyle başa çıkma yeteneğine katkı sağlar.

8- Onu hayran olmaya teşvik edin: En sevdiği spor kişiliğini takip etmesine izin verin. Maçtan önce ve sonra el sıkışarak, diğerlerini tebrik ederek ve itibarını koruyarak sportmenliği nasıl uyguladığını gösterin.

9- Kazanma alışkanlığını kırın: Çocuğunuzun performansından rahatsız olsa bile kolayca kazanmasına izin vermeyin. Kaybederse, diğer oyuncuyu onun adına neşelendirmeye teşvik edin. Ona iyi spor yapan ve kaybetmekten korkmayan çocukların eğlenmek için en iyi insanlar olduğunu söyleyin.

