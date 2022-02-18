Mahlepli kurabiye

Mis gibi mahlep aromalı ve susamlı, yerken ağızda dağılan leziz kurabiyeler...
Servis: 20 adet
Hazırlama süresi: 30 dakika
Pişirme süresi: 18 - 20 dakika
Malzemeler:
200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;
125 tereyağı, oda ısısında
1 bardak toz şeker
1 bütün yumurta + 1 yumurta akı
1 tatlı kaşığı mahlep
1 paket kabartma tozu
2,5 bardak un
Üzerine;
1 yumurta sarısı
2 - 3 yemek kaşığı susam
Yapılışı:
- Tereyağı, toz şeker ve 1 bütün + 1 yumurta akını geniş bir kaba alarak iyice karıştırın. Mahlep, kabartma tozu ve unu harmanlayıp eleyerek sıvı karışıma eklerken bir yandan elinizle yoğurun (yumuşak kıvamlı ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz).
- Hamuru 20 eşit parçaya ayırarak yuvarlayın.
- Yuvarladığınız hamurları önce yumurta akına, sonra susama batırarak fırın kağıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.
- 175 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Soğuyana kadar tepside bekletin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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