Lotus bisküvili tiramisu

Yılbaşı akşamı veya özel günleriniz için sadece 30 dakikada yapabileceğiniz tiramisuyu bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında dinlendirince lezzeti kat kat artıyor…

Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

250 gr lotus bisküvi

200 ml krema, % 35 yağlı

250 gr krem beyaz peynir

2 yemek kaşığı pudra şekeri

100 gr biscoff kreması (karamelize bisküvi kreması)

100 ml espresso

Üzerlerine:

Minik çikolata parçaları

Yapılışı:

*Bisküvilerin altı adetini üzeri için ayırın.

*Kremayı mikser yardımıyla iyice çırpın. Ayrı bir kapta beyaz peynir, pudra şekeri ve biskoff kremasını çırpın, çırpılmış kremayı ekleyip karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın ve sıkma torbasına geçirin.

*İkişer adet bisküviyi parçalayıp bardaklara pay ederek birer tatlı kaşığı espresso ile ıslatın.

*Üzerlerine çırpılmış biscofflu kremadan birer dolu yemek kaşığı olacak gibi pay edin. Aynı işlemi bir kez daha tekrar ederek kenara ayırdığınız bisküvileri üzerlerine yerleştirin. Minik çikolata parçalarıyla süsleyerek en az 2 saat veya bir gece buzdolabında bekletin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…