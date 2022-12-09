Lotus bisküvili tiramisu

Yılbaşı akşamı veya özel günleriniz için sadece 30 dakikada yapabileceğiniz tiramisuyu bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında dinlendirince lezzeti kat kat artıyor…
Servis: 6 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 250 gr lotus bisküvi
- 200 ml krema, % 35 yağlı
- 250 gr krem beyaz peynir
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
- 100 gr biscoff kreması (karamelize bisküvi kreması)
- 100 ml espresso
Üzerlerine:
- Minik çikolata parçaları
Yapılışı:
*Bisküvilerin altı adetini üzeri için ayırın.
*Kremayı mikser yardımıyla iyice çırpın. Ayrı bir kapta beyaz peynir, pudra şekeri ve biskoff kremasını çırpın, çırpılmış kremayı ekleyip karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın ve sıkma torbasına geçirin.
*İkişer adet bisküviyi parçalayıp bardaklara pay ederek birer tatlı kaşığı espresso ile ıslatın.
*Üzerlerine çırpılmış biscofflu kremadan birer dolu yemek kaşığı olacak gibi pay edin. Aynı işlemi bir kez daha tekrar ederek kenara ayırdığınız bisküvileri üzerlerine yerleştirin. Minik çikolata parçalarıyla süsleyerek en az 2 saat veya bir gece buzdolabında bekletin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…
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