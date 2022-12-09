Lotus bisküvili tiramisu

Karamelize bisküvi ve bisküvi kremasının buluşmasıyla ortaya çıkan nefis lezzet... Müjgan Yurtseven hazırladı!

Lotus bisküvili tiramisu
Yaşam
Giriş: 09 Aralık 2022 10:42 Güncelleme: 22 Aralık 2022 00:05
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Yılbaşı akşamı veya özel günleriniz için sadece 30 dakikada yapabileceğiniz tiramisuyu bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında dinlendirince lezzeti kat kat artıyor…


Servis: 6 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika


Malzemeler:

  • 250 gr lotus bisküvi

  • 200 ml krema, % 35 yağlı

  • 250 gr krem beyaz peynir

  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

  • 100 gr biscoff kreması (karamelize bisküvi kreması)

  • 100 ml espresso

Üzerlerine:

  • Minik çikolata parçaları

Yapılışı:

*Bisküvilerin altı adetini üzeri için ayırın.


*Kremayı mikser yardımıyla iyice çırpın. Ayrı bir kapta beyaz peynir, pudra şekeri ve biskoff kremasını çırpın, çırpılmış kremayı ekleyip karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın ve sıkma torbasına geçirin.


*İkişer adet bisküviyi parçalayıp bardaklara pay ederek birer tatlı kaşığı espresso ile ıslatın.


*Üzerlerine çırpılmış biscofflu kremadan birer dolu yemek kaşığı olacak gibi pay edin. Aynı işlemi bir kez daha tekrar ederek kenara ayırdığınız bisküvileri üzerlerine yerleştirin. Minik çikolata parçalarıyla süsleyerek en az 2 saat veya bir gece buzdolabında bekletin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…

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