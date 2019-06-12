Kuzu etli erik tavası

Güneydoğu Anadolu bölgemize ait erikli kuzu etli yemeğini, yörede “tava” adını verdikleri yayvan tencerede pişiriyorlar. 

+ Sonra Oku
Kuzu etli erik tavası
Bütün Yazıları

Mayhoş tadları seviyorsanız fırında pişirdiğim pratik versiyonunu deneyin derim. 

 

Servis:

4 kişilik

 

Hazırlama süresi:

15 dakika

 

Pişirme süresi:

1 saat +15 dakika

 

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım kg yeşil erik

200 gr arpacık soğan, kabukları soyulmuş

1 baş sarımsak, ayıklanmış

Yarım kilo kuzu eti, sotelik

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı fındık yağı

1 orta boy domates

Yarım su bardağı su, 100 ml

1 yemek kaşığı nar ekşisi

 

 

Yapılışı:

1) 28 cm çapındaki yuvarlak fırın kabına 1 tatlı kaşığı tereyağı sürüp kenarda bekletin.

 

2) Yıkayıp sularını süzdürdüğünüz erikleri fırın kabına alın, soğan ve sarımsakları ilave edin.

 

3) Ayrı bir kapta kuzu etine salçaları, kekik, karabiber, tuz, pul biber ve fındık yağını ilave ederek karıştırın. Etli karışımı eriklerin aralarına yerleştirin, domatesi de dilimleyip üzerine dizin. Yarım su bardağı su ekleyin.

 

4) Fırın kabının üzerini önce fırın kağıdı, sonra folyo ile hava almayacak gibi sıkıca kaplayın.

 

5) Kabı fırına verip 200 derece sıcaklığa ayarlayarak 1 saat pişirin. Bu süre sonunda folyo ve fırın kağıdını çıkarıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. Sıcakken üzerine arzu ederseniz nar ekşisi gezdirin. 

 

Kısa bir not:

Yanında bulgur pilavı ile servis edebilirsiniz.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Fırında portakallı kuzu kol 
Fırında portakallı kuzu kol 
Yumurtalı arapsaçı kavurması 
Yumurtalı arapsaçı kavurması 

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?
    Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

    Süresi : 03:40 İzlenme : 3538

  • Hafif pizza tarifi
    Hafif pizza tarifi

    Süresi : 01:28 İzlenme : 9362

  • Yoğurtlu kereviz salatası
    Yoğurtlu kereviz salatası

    Süresi : 01:17 İzlenme : 5893

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X