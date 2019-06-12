Kuzu etli erik tavası

Güneydoğu Anadolu bölgemize ait erikli kuzu etli yemeğini, yörede “tava” adını verdikleri yayvan tencerede pişiriyorlar.

Mayhoş tadları seviyorsanız fırında pişirdiğim pratik versiyonunu deneyin derim.

Servis:

4 kişilik

Hazırlama süresi:

15 dakika

Pişirme süresi:

1 saat +15 dakika

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım kg yeşil erik

200 gr arpacık soğan, kabukları soyulmuş

1 baş sarımsak, ayıklanmış

Yarım kilo kuzu eti, sotelik

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı fındık yağı

1 orta boy domates

Yarım su bardağı su, 100 ml

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

1) 28 cm çapındaki yuvarlak fırın kabına 1 tatlı kaşığı tereyağı sürüp kenarda bekletin.

2) Yıkayıp sularını süzdürdüğünüz erikleri fırın kabına alın, soğan ve sarımsakları ilave edin.

3) Ayrı bir kapta kuzu etine salçaları, kekik, karabiber, tuz, pul biber ve fındık yağını ilave ederek karıştırın. Etli karışımı eriklerin aralarına yerleştirin, domatesi de dilimleyip üzerine dizin. Yarım su bardağı su ekleyin.

4) Fırın kabının üzerini önce fırın kağıdı, sonra folyo ile hava almayacak gibi sıkıca kaplayın.

5) Kabı fırına verip 200 derece sıcaklığa ayarlayarak 1 saat pişirin. Bu süre sonunda folyo ve fırın kağıdını çıkarıp üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. Sıcakken üzerine arzu ederseniz nar ekşisi gezdirin.

Kısa bir not:

Yanında bulgur pilavı ile servis edebilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle kalın…