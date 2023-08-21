Banyo havluları ne sıklıkta değiştirilmeli?

Kirlenmeleri ve ıslak kalmaları halinde bakteri ve mikrop yuvasına dönüşme ihtimalleri olan havlularınızı ne sıklıkta değiştirmeniz gerektiğini açıklıyoruz.

Banyo havluları ne sıklıkta değiştirilmeli?
Sağlık
Giriş: 21 Ağustos 2023 10:22 Güncelleme: 21 Ağustos 2023 10:22
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Temiz havlular kullanmak, enfeksiyonların yayılmasını önlemek için oldukça önemlidir. Havlular nemli olduğunda bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam oluştururlar. Bu da cilt enfeksiyonlarına, sivilcelere ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca havlular dışkı, idrar ve diğer vücut sıvılarıyla kirlenebilir ve bu da düzenli olarak yıkanmadıkları takdirde onları potansiyel bir enfeksiyon kaynağı haline gelebilir.


Havluları ne sıklıkta değiştirmeliyiz?

Çoğu uzman, her üç ile dört kullanımda bir veya her hafta banyo havlularını değiştirmenizi önerir. Columbia Üniversitesi Hemşirelik Okulunda profesör olan Dr. Elaine Larson'a göre nemli havlular bakteri, mantar ve cilt enfeksiyonlarına neden olabilecek diğer mikroorganizmaları barındırabilir ve bu nedenle havluları düzenli olarak yıkamak ve tabii ki küf kokmaya başladıklarında değiştirmek önemlidir. Ek olarak, Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezinde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. William Schaffner, cilt enfeksiyonları veya zayıf bağışıklık sistemi olan kişilerin mikropların yayılmasını önlemek için her banyo veya duşta temiz havlu kullanmalarını tavsiye ediyor.


Ancak bu süre kişisel hijyen alışkanlıkları, havlu kullanımı ve yıkama sıklığına göre değişebilmektedir. Örneğin, nemli bir ortamda yaşıyorsanız küf oluşumunu önlemek için havlularınızı daha sık değiştirmeniz gerekebilir. Ek olarak, cilt problemleriniz veya zayıf bir bağışıklık sisteminiz varsa mikropların yayılmasını önlemek için her banyo veya duşta temiz havlu kullanmalısınız.


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Havlunuzu yenisiyle değiştirmeniz gerektiğini nasıl anlarsınız?

Havlularınızı düzenli olarak değiştirmenin yanı sıra, ne zaman yenisini alma zamanının geldiğini bilmek de önemlidir. İşte şu 5 durumda yeni banyo havlularına ihtiyacınız olduğunu anlayabilirsiniz:


1. Sarı lekeler varsa

2. Artık eskisi kadar su emmiyorsa

3. Yıkanmakla geçmeyen kötü bir koku varsa

4. Rengi fazlasıyla solduysa

5. İncelip yıprandılarsa



Referans: "How Often Should You Change Your Towels?" Şuradan alındı: https://maija.com.au/blogs/home-accessories-guides/how-often-should-you-change-your-towels.


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