Kahvaltı sofraları veya yemek öncesi için iştah açıcı nefis bir meze olan patlıcan söğürme vegan beslenenler için de alternatif lezzet olabilir.

18 Ağustos 2025 10:25
Daha önce közleyip dondurucuda sakladığım patlıcanları kullandım, patlıcan közleme yöntemine tarif sonundan ulaşabilirsiniz...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 + 20 dakika


Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 3 sivri biber, kabaca doğranmış
  • 2 diş sarımsak, minik doğranmış
  • 2 büyük domates, kabukları soyulup minik doğranmış
  • 4 adet patlıcan, közlenip kabukları soyulmuş
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerine;

  • 8 - 9 dal maydanoz, incecik doğranmış




Yapılışı:

*Zeytinyağı ve doğranmış soğanı orta boy tencereye alın, orta ateşte soğanlar yumuşamaya başlayınca biberleri ekleyin, 2 - 3 dakika sonra sarımsak, domates, baharatlar ve tuzu ilave ederek tencerenin kapağı kapalı olarak domatesler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Közlenmiş patlıcanları kabaca doğrayarak domatesli karışıma ekleyin, domateslerin suyu bitene kadar açık ateşte sürekli karıştırarak pişirin ve ocağı kapatın.


*Servis tabağına geçirdikten sonra üzerine maydanoz serpiştirin.


Patlıcan közleme yöntemi;

*Patlıcanları köz tavasına sıralayın, içleri yumuşayana kadar közleyin, bir kaba aktarıp üzerlerini streç film ile kaplayın, yaklaşık 20 dakika beklettikten sonra kabuklarını soyun.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



