Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda: "Kaostan düzene"

Kuzey Ay Düğümü'nün Başak burcunda olması ne demek? Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda olan kişinin özellikleri nelerdir? İnci Gücen yazdı!

Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda: "Kaostan düzene"
Astroloji
Giriş: 08 Haziran 2023 22:42 Güncelleme: 08 Haziran 2023 22:42
ABONE OL

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda iken Başak Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Balık Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.


Kuzey Ay Düğümünüz Başak ise; ata karmalarınız, ruh aileleriniz tekamülün son basamağını tamamlamış ve sizler yeni bir döngüye başlamışsınızdır. Bu nedenle ruhunuz içinde büyük bir bilgelik taşır. Egodan geçmiş ve manevi olarak gelişmişsinizdir. Bu hayatta sağlıklı bir benlik geliştirmeniz çok önemlidir.


Manayı bilen ruhunuzun maddeyi yeniden hatırlaması ve dünyaya köklenmesi önemlidir. Sürekli aidiyetsiz ve dünyadan gitme enerjisinde hissedebilir, bu yüzden inzivaya çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Yaşam sizi dünyaya bağlamak için hayatın içinde aktif rol almaya davet edecektir.


İçinizde bulunan oluruna bırakma ve kadere güvenme enerjisi, eylemsizliği getirebilir. Bu durum sizi ilerlemekten alıkoyabilir. Bir çiçeği sulamak yerine aylarca yağmur yağmasını bekleyerek kadersel potansiyellerinizi geciktirebilirsiniz.


O nedenle bu dünyada üretmek, zamanı doğru yönetmek, kaosa düzen getirmek, düzen ve disiplini sağlamak gibi misyonlarınız vardır. Şifacı ruhunuz bir şeyleri verimli ve yararlı hale getirme, iyileştirme yeteneğine sahiptir. Dış dünyada olarak bu yeteneklerinizi kullanmanız gerekir. Planlı programlı ve sistematik olduğunuzda gerçek yetenekleriniz açığa çıkacaktır.


Ancak ruhunuz teslimiyet enerjisinde, inzivalar ve belki kapalı alanlarda geçirilmiş yaşamlardan geldiğinden yaşamın içinde insanlarla bir arada olmak ve hayatı kontrol altına almak ona yabancı gelebilir. Sınırlarını bilmediği için suistimal edilmemek adına hayattan kaçma eğiliminiz olabilir. O yüzden uyumaya, bağımlılıklara, yalnızlığa çekilebilirsiniz. Tüm bunları aşırı hale getirmek size zarar verebilir ve ruhsal problemlere sebep olabilir.


Kurban veya kurtarıcı rollerine girmeden sınırlarınızı belirlemek, mantığınızla hareket etmek, yeteneklerinizle topluma hizmet etmek sizi ileriye taşıyacaktır. Sezgileriniz ve duygusal zekanız ise size rehber olacaktır.


Bedeninize ve ruhunuza iyi bakmalı, çalışma ve dinlenme dengesini doğru kurmalı, kendinizi geliştirmeli, kişisel gelişime önem vermeli, düzenli ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelisiniz. Bir evcil hayvana sahip olmak da size çok iyi gelecektir.


Şifacı ruhunuzla önce kendinize sonra yaşama ışık olmak için buradasınız.


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.