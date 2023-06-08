Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda: "Kaostan düzene"

Kuzey Ay Düğümü Başak Burcunda iken Başak Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Balık Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.

Kuzey Ay Düğümünüz Başak ise; ata karmalarınız, ruh aileleriniz tekamülün son basamağını tamamlamış ve sizler yeni bir döngüye başlamışsınızdır. Bu nedenle ruhunuz içinde büyük bir bilgelik taşır. Egodan geçmiş ve manevi olarak gelişmişsinizdir. Bu hayatta sağlıklı bir benlik geliştirmeniz çok önemlidir.

Manayı bilen ruhunuzun maddeyi yeniden hatırlaması ve dünyaya köklenmesi önemlidir. Sürekli aidiyetsiz ve dünyadan gitme enerjisinde hissedebilir, bu yüzden inzivaya çekilme ihtiyacı duyabilirsiniz. Yaşam sizi dünyaya bağlamak için hayatın içinde aktif rol almaya davet edecektir.

İçinizde bulunan oluruna bırakma ve kadere güvenme enerjisi, eylemsizliği getirebilir. Bu durum sizi ilerlemekten alıkoyabilir. Bir çiçeği sulamak yerine aylarca yağmur yağmasını bekleyerek kadersel potansiyellerinizi geciktirebilirsiniz.

O nedenle bu dünyada üretmek, zamanı doğru yönetmek, kaosa düzen getirmek, düzen ve disiplini sağlamak gibi misyonlarınız vardır. Şifacı ruhunuz bir şeyleri verimli ve yararlı hale getirme, iyileştirme yeteneğine sahiptir. Dış dünyada olarak bu yeteneklerinizi kullanmanız gerekir. Planlı programlı ve sistematik olduğunuzda gerçek yetenekleriniz açığa çıkacaktır.

Ancak ruhunuz teslimiyet enerjisinde, inzivalar ve belki kapalı alanlarda geçirilmiş yaşamlardan geldiğinden yaşamın içinde insanlarla bir arada olmak ve hayatı kontrol altına almak ona yabancı gelebilir. Sınırlarını bilmediği için suistimal edilmemek adına hayattan kaçma eğiliminiz olabilir. O yüzden uyumaya, bağımlılıklara, yalnızlığa çekilebilirsiniz. Tüm bunları aşırı hale getirmek size zarar verebilir ve ruhsal problemlere sebep olabilir.

Kurban veya kurtarıcı rollerine girmeden sınırlarınızı belirlemek, mantığınızla hareket etmek, yeteneklerinizle topluma hizmet etmek sizi ileriye taşıyacaktır. Sezgileriniz ve duygusal zekanız ise size rehber olacaktır.

Bedeninize ve ruhunuza iyi bakmalı, çalışma ve dinlenme dengesini doğru kurmalı, kendinizi geliştirmeli, kişisel gelişime önem vermeli, düzenli ve sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelisiniz. Bir evcil hayvana sahip olmak da size çok iyi gelecektir.

Şifacı ruhunuzla önce kendinize sonra yaşama ışık olmak için buradasınız.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi