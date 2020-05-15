A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri bakımından zengin, bol miktarda lif ve folik asit içeren kuşkonmazın mevsimi başlayınca salatası, çorbası, ızgarası gibi çeşitli versiyonları yapılır bizim evde… Geçenlerde sizlerle tarifini paylaştığım fesleğen soslu salatasından sonra kuşkonmazlı pizzayı döküm tavada pişirmek epey zamandan beri aklımdaydı. Temel pizza hamurumu hazırladım, peynir olarak elimdeki Hatay yöresine ait lavaş peynirini kullanarak değerlendirdim (yerine mozarella veya eriyen herhangi bir peynir kullanabilirsiniz).

Kuşkonmaza çok yakıştırdığım baharatları ekleyerek lezzetini beğenirsek sizlerle paylaşırım diye de yapılış aşamalarının fotoğraflarını çektim. Pizza fırında pişerken bol yeşillikli salatamız ve soframız da hazırlanmıştı. Gün ışığını kaçırmadan sunum fotoğraflarını aceleyle çekerken evdeki kedimiz Tommy de dahil olmak üzere herkes sabırsızlıkla bekledi ve ilk lokmalardan itibaren bu çok iyi sözlerini duymak hoşuma gitti açıkçası…

Servis: 28 cm çapında yuvarlak döküm tava veya tepside

Hazırlama & mayalama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

3/4 bardak ılık su

1/4 paket instant kuru maya (2,5 gr)

1/2 çay kaşığı bal

1/2 çay kaşığı tuz

1 bardak un

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, mayalama kabı için

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200 gr lavaş peyniri veya mozarella, kaşar gibi eriyen peynirlerden

1 bağ kuşkonmaz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, tavaya sürmek için

Kuşkonmazlı tava pizzası yapılışı:

Maya, su ve balı küçük bir kaba alarak kabın üzerini streç film ile kaplayın, yaklaşık 7-8 dakika üzerinde baloncuklar oluşana kadar bekletin. Un ve tuzu harmanlayıp eleyerek yoğurma kabına alın, ortasına çukur açarak mayalı karışımı ekleyin. Stand mikserin hamur yoğurma aparatını takarak hamur toparlanana kadar karıştırın (stand mikser yerine elinizle yoğuracaksanız hamur toparlanana kadar yoğurmak yeterli olacaktır, yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde ediyoruz). Mayalama kabına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürerek hamuru yuvarlayıp kaba alın, üzerini streç film ile kapatıp temiz bir mutfak havlusuyla kaplayarak iki katı hacime ulaşana kadar mayalandırın.

Pizza hamuru mayalanana kadar bu arada kuşkonmazlı harcı hazırlayalım;

Kuşkonmazları yıkayıp kurulayarak diplerindeki 2-3 cm lik sert bölümü kesip atın. Çiçekli bölümlerinden başlayarak her birini yaklaşık 10 ar cm gibi kesin, kalan bölümleri 2 şer cm olacak gibi keserek hepsini bir kaba alın. Üzerlerine baharatları, tuzu ve zeytinyağının 2 yemek kaşığını ilave ederek harmanlayın. Peyniri ince dilimleyin (iki yemek kaşığı kadarını rendeleyerek üzeri için ayırın). Pişireceğiniz tavaya 1 tatlı kaşığı zeytinyağı sürün. Mayalanan hamuru tavaya alarak ortadan başlayarak kenarlara doğru elinizle açın, kuşkonmazlı harcın taşmaması için kenarlarda 2 cm gibi yükseklik bırakın. Hamurun üzerine dilimlenmiş peynirleri yerleştirin, kuşkonmazlı harcı peynirlerin üzerine dilediğiniz gibi yerleştirip kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin, rendelenmiş peyniri serperek 190 derecede 15 dakika önceden ısıtılmış sıcak fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın…