Kurumsal astroloji nedir?

Yeryüzünde her alanda astrolojiden yararlanıldığı gibi, kurumsal hayatta da astrolojinin rehberliği oldukça değerlidir. Doğum haritası yalnızca insanlara özgü bir kavram değildir. Her başlangıç anının gökyüzü konumu çok önemlidir. Kurumsal Astroloji alanında da iş yerlerinin kuruluş tarihleri baz alınır. Böylece kurum ve kuruluşların gelişimleri için dikkat edilmesi gereken riskli tarihler, şanslı olunan zamanlar, yıllık strateji planlamaları, yatırım, iş birliği veya birikim zamanları incelenerek daha bilinçli ilerlenilebilir.

Hepimizin doğum haritası parmak izimiz gibi kendimize özeldir. O nedenle bir kurumda çalışan her personelin enerjisi de kendine has ve kıymetlidir. Birçok ülkede insan kaynakları departmanında çalışanların potansiyelleri, motivasyonları ve ihtiyaçları için astrolojik haritaları incelenir. Verimlilik ve etkinlik açısından kişileri doğru yerlere yerleştirmek ve doğru şekilde güdüleyebilmek oldukça önemlidir.

Günümüz dünyasında kaygı, korku, mücadele ve rekabet enerjilerinin yoğun olduğu çalışma ortamlarında, keyif ve huzurla çalışabilmek için ihtiyaç duyulanı açığa çıkartmak kurumsal bağlılığı da etkileyecektir. Sürekli aktif, yoğun, eylemde olan kişiler hep eril taraflarını ortaya çıkarttıkları için bir süre sonra öfkeli, isteksiz ve depresif olmaya başlayabilirler. Ruhsal anlamda beslenebilmek, ilham ve yaratıcılıklarını da ortaya çıkartabilmek, daha dengeli çalışma ortamları yaratacaktır. Kişiler de dengelenen enerjileri ile bolluk bereket enerjisini hayatlarında çoğaltabilecek ve kendi gerçek potansiyellerini açığa çıkartabileceklerdir. Mutluluk, özenle hareket etmenin en önemli kaynağıdır.

Özellikle 2022 – 2023 yılında gerçekleşecek olan tutulmalar; Boğa burcunda, toprak elementinde ve Venüsyendir. Bu tutulmalar; üretimin, değerlerimizi korumanın, sabrın, istikrarın, huzurla ve severek çalışmanın önemini anlatıyor olacaktır. Bu anlamda iş akışımızda ve finansal anlamda karşımıza çıkan her engel, kriz veya zorlanma, bir yerlerde ters giden dengelerimizin işaretçisi olacaktır. Böylelikle çalışma hayatının içinde olan bireyler, geleceğe güvenle bakmaya ve eksiklerini saptamaya daha çok ihtiyaç duyacaklardır. Astroloji de bu noktada bizler için eşsiz bir pusula olacaktır.

Herkese işini aşkla yapabilmeyi dilerim.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi