Karma astroloji nedir?

İnci Gücen, jungiyen astroloji olarak da bilinen karma astroloji hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Karma astroloji nedir?
Astroloji
23 Mayıs 2022 Pazartesi

Karma Astroloji; Batı ve Doğu Astroloji tekniklerini içinde barındıran, yalnızca tekniğe değil insan doğasına, psikolojisine ve ruhuna önem veren derin ve spiritüel bir alandır. Dünyadaki en ileri astroloji tekniğidir. Jungiyen Astroloji olarak da tanınır. Bu şekilde anılmasının sebebi ise Carl Gustav Jung’dur. Jung İsviçreli önemli bir psikiyatrdır. Onun değerli çalışmaları günümüzde birçok şeyi anlamlandırmamıza ışık tutar.


Karma kelimesi Sanskrit kökenlidir. Sanskritçede 'kri' sözcüğü; bir eylemde bulunmak, bir şey yapmak demektir. Dolayısıyla karma, neden sonuç yasasıyla ilişkilidir. ‘Determinizm’ yani nedensellik yasasına dayanır. Her bir sebep bir sonuca yol açar. Her bir sonuç da bir diğer sebebin getirisidir. Bu bir kelebek etkisidir. Yaptığımız her eylem, söylemlerimiz hatta niyetlerimiz dahi bir kelebek etkisi yaratarak yeni olasılıklar yaratır ve bize döner. O nedenle Karma Astrolojide 'tesadüf' yoktur. Eşzamanlılıklar vardır. Tıpkı birini çok düşündüğümüzde, onunla karşılaşmak gibi... Onu düşündüğümüz için karşılaşmayız ya da karşılaşacağımız için o kişiyi düşünmeyiz. Her şey aynı anda olup biter.


Karma Astrolojide zaman kavramı lineer değildir. Yani dün, bugün ve yarın şeklinde ilerlemez. Zaman, spiraldir ve döngülerle var olur. O nedenle belirli deneyim alanlarını, belirli sürelerde yeniden yaşarız. "Ders, anlayana kadar devam eder."


Bilinenin aksine, karma yalnızca zorlu deneyimler getirmez. Pozitif düşüncede, eylemde olan kişiler daima kendi ruhsal ihtiyacı olan pozitif deneyimleri yaşamlarına çekerler.


Karmik deneyimlerimizi anlayarak, bu hayatta neyi neden yaşadığımızı görmenin yolu doğum haritamızı çıkartarak onu büyük bir dikkatle incelemekten geçer. Karma Astroloji bir doğum haritasını ya da göksel bir etkiyi incelerken onu yalnızca negatif- pozitif olarak yorumlamaz. Ruhumuzun o etkiye neden ihtiyaç duyduğunu, neyi neden yaşadığımızı, yaşadıklarımızın hangi eylemin sonucu olduğunu bireysel veya toplumsal olarak anlamamızı sağlar.


Karma Astrolojinin ilk öğretisi insanları yargılamamaktır. Çünkü bir kişinin hangi ruhsal deneyime ihtiyaç duyduğunu, nasıl tekamül etmesi gerektiğini, hangi potansiyellerle yeryüzünde var olduğunu bilemeyiz. Herkes kendi yolculuğundan sorumludur. Bir doğum haritasında en az 36 bin kombinasyon vardır ve tekrar aynı göksel konumun var olabilmesi için 8 milyon yıl geçmesi gerekir. Yani hepimiz birbirimizden farklı, eşsiz ruhlarız. O nedenle kimse kimsenin hayatını yaşayamaz, ancak anlamaya çalışabilir, saygı duyabiliriz. Bu yolculukta karşımıza çıkan her olay, her kişi kendi eşsiz potansiyellerimize ulaşmamıza, özümüzü ve yolculuğumuzu anlamamıza elçilik eder. Bazılarına karmik olarak borçlarımız olabilir ya da bize iyilik yapan birinin aslında bize karmik bir borcu olabilir. Bütün bunlar; ata karmalarımızda, ruh ailelerimizde ya da şayet reenkarnasyon varsa önceki yaşamlarda yaşanarak bugüne aktarılmış olabilir. Yani hiçbir karşılaşma tesadüf, hiçbir hak ediş şans, hiçbir zorluk da boşuna değildir.


Esas deneyim alanımız; soy karmalarımızdan ya da önceki 9 yaşam boyu yaşadıklarımızdan özgürleşerek ilerlemektir. Karma temizliği yapmak ya da karma borçlarından bazı çalışmalarla kurtulmak diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü ruh, bir deneyimi anlayıp içselleştirmeden tekamül ederek ilerleyemez. İlerlemenin en güzel yolu da onu yaşamaktır. Deneyimlerimiz, hiçbir şekilde satın alamayacağımız, yerine bir şey koyamayacağımız en kıymetli hazinemizdir. Yaşadıklarımızdan değil, yaşadıklarımıza verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz.


Düşüncelerimiz davranışlara, davranışlarımız karakterimize, karakterimiz kaderimize dönüşür.


"İnsan kendi kaderini kendisi yarattığını bilmelidir. Düşünce ve edimleriyle karakterini biçimlendirmelidir." (Swami Abhedananda)


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi


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