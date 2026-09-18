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Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Kuru meyveli şekersiz kurabiye 

Müjgan Yurtseven'in kuru meyveli, rafine şekersiz kurabiye tarifi, çay ve kahve saatleri için sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık sunuyor.

Kuru meyveli şekersiz kurabiye 
Giriş: 18 Eylül 2026, Cuma 07:43
Güncelleme: 18 Eylül 2026, Cuma 07:43

Sağlıklı atıştırmalık;

Çay & kahve yanına çok yakışan kuru meyveli ve rafine şekersiz leziz kurabiyeler...

Servis: 18 - 20 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 - 18 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 1 tam yumurta + 1 yumurta akı
  • 2 yemek kaşığı agave şurubu
  • 1/4 bardak fındık yağı
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
  • 1 portakalın rendelenmiş kabuğu
  • 2 - 2,5 bardak tam buğday unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 bardak minik doğranmış kuru meyve (üzüm, kayısı, incir)

Üzerlerine;

  • 1 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı kırıntılanmış badem

Yapılışı:

*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Yumurta, agave şurubu, fındık yağı, vanilya özütü ve rendelenmiş portakal kabuğunu geniş bir kaba alarak el çırpıcısı ile çırpın. Unun 2 bardağı ve kabartma tozunu harmanlayıp sıvı karışıma eklerken bir yandan yoğurmaya başlayın, gerekirse yarım bardak unu da kontrollü ekleyin (hafif ele yapışan bir hamur oluyor). En son kuru meyveleri ilave edip yoğurduktan sonra kabuklu ceviz boyutunda yuvarlayıp aralıklı olarak tepsiye sıralayın (elinize yapışırsa hamuru yuvarlarken elinizi suyla ıslatın).

*Üzerlerine yumurta sarısı sürüp kırıntılanmış bademi serpiştirin.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar 15 - 18 dakika pişirin.

Kısa bir not;

*Agave yerine elma özütü veya mapple şurup kullanabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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