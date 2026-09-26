27 EYLÜL 2026 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Koç Dolunayı seni iç dünyana dönmeye teşvik ediyor. Bu Dolunay haritandaki on ikinci evde gerçekleştiği için dinlenme ve rahatlama konusunda önemli bir farkındalık yaşayabilir veya bir konu hakkındaki gerçek duygularını keşfedebilirsin. Bu Dolunay, zihinsel ve duygusal sağlığına öncelik vermek için rutininden biraz geri çekilme ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Ancak şu anda büyük ve kapsamlı kararlar almak için uygun bir zaman değil. Bunun yerine duygularını, içgüdülerini ve sezgilerini fark etmek için bu dönemi kullan; ardından olaylarla nasıl başa çıkacağına dair planın zaman içinde yavaş yavaş şekillenmesine izin ver. Son zamanlarda işine, alışkanlıklarına, sağlığına ve yaşam tarzındaki değişikliklere daha fazla önem veriyorsun. Bu odaklanma faydalı olsa da iç sesini dinlemek, durup dinlenmek ve düşünmek için zaman ayırmak hayati önem taşıyor. Mümkünse programını biraz hafiflet veya günlük hayatın baskılarından kısa bir süre uzaklaş. Seni geride tutan şeyleri aşmanın ilk adımı sorunları belirlemektir ve bu Dolunay tam olarak bunu yapmana yardımcı oluyor. Duyguların daha belirgin hale geliyor ve derinlerdeki hislerine ulaşabileceğin alan genişliyor. Bastırılmış duygular açığa çıkabilir; bu da iyileşme yolunda önemli bir adım. Bir sır ortaya çıkabilir ve bazıları için işle veya sağlıkla ilgili bir konu kritik bir noktaya ulaşabilir. Kendi duygularını başkalarının duygularından ayırmak zor olabileceğinden, şu anda biraz mesafeye ve kişisel alana duyduğun ihtiyaç artabilir. Perde arkasından veya beklenmedik bir kaynaktan sana destek sunulabileceğini fark edebilirsin. Bu desteği kabul etmesen bile, gerektiğinde dayanabileceğin birilerinin olduğunu bilmek güzel. Bugünkü Güneş-Jüpiter arasındaki zorlu açı, gereğinden fazla yük üstlenme eğilimine işaret ediyor. Şu anda enerjinde bir yükseliş yaşıyor olsan bile enerji seviyelerin kaçınılmaz olarak düşecektir. Bu nedenle hayatına yeni projeler veya sorumluluklar eklemeden önce gelecekteki enerjini ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundur.