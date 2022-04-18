Sebzeli yer fıstıklı makarna

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Malzemeler:

300 gr brokoli

1 orta boy havuç

1 kapya biber

5 sivri biber

10 sap taze soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

4 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım su bardağı kavrulmuş yer fıstığı

1 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı soya sosu

1 paket linguine makarna

Yapılışı:

*Sebzeleri yıkayıp kurulayın, brokoliyi ceviz boyutunda çiçeklere ayırın, havucu rendenin iri tarafıyla rendeleyin, biberlerin çekirdeklerini çıkartın. Biber ve taze soğanları 4 - 5 cm uzunluğunda doğrayın (ön hazırlıklar pratiklik sağlıyor).

*Zeytinyağı ve susam yağını vok tavaya alın, açık ateşte yağ ısınınca biberleri ekleyip tavayı sallayarak 3 - 4 dakika soteleyin, sırayla brokoli ve rendelenmiş havucu ekleyip 3 - 4 dakika soteleyin. En son taze soğan, zencefil, sarımsağı ilave edip taze soğan hafifçe yumuşaya kadar 2 - 3 dakika daha soteleyin. Yer fıstığı, susam ve soya sosunu da ilave ederek ocağı kısık ateşe ayarlayın.

*Diğer tarafta eş zamanlı olarak makarnayı üzerindeki talimata göre haşlayıp delikli kepçe yardımıyla sotelenmiş sebzelere ekleyin, makarnanın suyundan da yarım su bardağı kadar ilave ederek alttan üste doğru karıştırın. Makarnanın dibindeki su bitince ocağı kapatın. Bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Kısa notlar:

*Soya sosu tuzlu olduğundan sotelediğimiz sebzelere tuz eklemiyoruz.

*Linguine yerine spagetti makarna veya noodle ile yapabilirsiniz.

Afiyetle sevgiyle ve sağlıkla kalın...