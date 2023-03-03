Kuraklık haritası 2023

Doğal afetler sebebiyle pek de pozitif başlamayan yılımız kuraklık ile karşı karşıya kalma riski ile devam ediyor. İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kuraklık haritası...

Kuraklık haritası 2023
Yaşam
Giriş: 03 Mart 2023 11:00
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk kuraklık haritasını geçtiğimiz gün yayınladı. Son yılların en kurak kışını yaşayan iller ve kuraklık riski taşımayan iller harita üzerinden paylaşıldı.




Standart Yağış İndeksi (SPI - Standardized Precipitation Index) Metoduna Göre 2023 Ocak Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu


2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık durumunun paylaşıldığı haritaya göre Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Aydın, Karabük, Samsun, Elazığ gibi şehirlerin dışında kalan hemen hemen her şehir kuraklık tehtidi ile karşı karşıya.


Yayınlanan haritaya göre; Erzincan, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Ankara, Karaman, Mersin, Osmaniye, Mersin, Bayburt, Ağrı ve Muş olağanüstü kuraklık tehlikesi altında.


Önümüzdeki günlerde yağış var mı?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ise kar yağışlı olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da lodos etkili olurken çığ düşmesi ve toz taşınımına karşı uyarı yapıldı. Deprem bölgesinde ise hava parçalı ve çok bulutlu Malatya ve çevresinin yağmurlu olması bekleniyor





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