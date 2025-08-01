Közlenmiş kapya biber mezesi

Tarif defterimden;

Kahvaltı sofraları için veya iştah açıcı olarak hazırlayabileceğiniz kişnişli, kaparili ve cevizli kapya biberli leziz meze.

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Biberleri közleme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

5 adet kapya biber

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1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

2 diş sarımsak, ezilmiş

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı elma sirkesi

3 - 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yarım su bardağı ceviz içi, iri parçalara bölünmüş

1 yemek kaşığı kapari

8 - 9 dal maydanoz, ince doğranmış

Yapılışı:

*Kapya biberleri yıkayıp kurulayarak bıçakla çizikler atın. Airfriyer da 180 derecede 30 dakika közleyin (fırında 200 derecede aynı sürede közleyebilirsiniz). Közlenen biberlerin kabuklarını kolay soyabilmek için bir kaba alarak üzerini streç film ile kaplayın, 15 - 20 dakika sonra kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartın, kabaca doğrayarak orta boy bir kaba aktarın.

*Kişniş tohumunun aromasını çıkarmak için havanda dövün, sarımsak, kekik, tuz, limon suyu, sirke, zeytinyağı, ceviz içi, kapari ve maydanoz ile birlikte doğranmış köz biberlere ekleyip karıştırın.

*Tüketene kadar kapalı kapta buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Buzdolabında yaklaşık bir ay saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...