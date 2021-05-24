Köpekler Covid-19 vakalarını tespit edebiliyor!

Fransa'da yapılan bir araştırma, kalabalık yerlerde kitlesel virüs taraması için kullanılan köpeklerin koronavirüsün varlığını yüzde 97 doğruluk payı ile tespit edebildiğini gösterdi.

Köpekler Covid-19 vakalarını tespit edebiliyor!
Yaşam
24 Mayıs 2021 Pazartesi

Fransa’da Ulusal Veterinerlik Okulu ve Necker-Cochin Hayvan Hastanesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada köpeklerin, toplu alanlarda hızlı sonuç almak için kullanılan yanal akış testlerinden (LFT) daha başarılı olduğu ortaya çıktı. 64 çalışmanın yakın tarihli bir incelemesi, LFT'lerin semptomları olan virüsle enfekte olmuş kişilerin ortalama yüzde 72'sini ve semptomları olmayan kişilerin ise yüzde 58'ini doğru şekilde tanımladığını buldu.


Bilim insanlarının yaptığı araştırma kapsamında 6 ile 76 yaşları arasındaki 335 kişiden koltuk altlarının altına iki dakika bastırılan pamuklu pedler ve çeşitli numuneler toplandı. Pedler daha sonra kavanozlara kapatıldı ve denemede kullanılan dokuz köpeğe koklatıldı. Köpekler, PCR testi daha sonra pozitif çıkan 109 kişinin yüzde 97'sini ve PCR testi negatif olanların yüzde 91'ini tespit etti.


Çalışmanda yer alan araştırmacılardan Profesör Jean-Marc Tréluyer, konu hakkında şunları söyledi: “Köpeklerin vaka tespitinde yanal akış testlerinden daha hızlı ve doğru sonuçlar vermesi oldukça etkileyici. Ancak köpeklerin bu başarısı ne yazık ki LFT testlerinden daha güvenilir olan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinin yerini alamaz. Köpekler, yalnızca tam bir viral testten geçmesi gereken kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilirler. Köpeklerin tepkisi çok hızlı olduğu için havaalanları, tren istasyonları ve konser salonları gibi yerlerde toplu testleri kolaylaştırabilirler."


Avustralya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki araştırmacılar, Covid-19'u tespit etmek için köpeklerle deneyler yaparken, Finlandiya ve Birleşik Arap Emirlikleri geçen yıl Helsinki ve Dubai uluslararası havaalanlarında koklayıcı köpekler kullanmaya başladı.



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