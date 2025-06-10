Günde bir su bardağı nohut, kolesterolü düşürür!

Yapılan bir çalışmada, her gün bir su bardağı nohut yemenin kolesterolü düşürdüğü kanıtlandı. Ayrıca günde bir bardak nohut veya siyah fasulye tüketmek iltihabı da azalttı.

Bu sonuçlar, beslenme alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük değişikliklerin sağlığınız üzerinde nasıl anlamlı etkiler yaratabileceğini gösteriyor. Beslenme uzmanı Indika Edirisinghe: "Sadece her gün bir bardak baklagil eklemek bile büyük farklar yaratabilir” ifadesini kullandı.

Edirisinghe ve ekibi, prediyabetli 72 kişiyi içeren bir çalışmada, katılımcılara 12 hafta boyunca her gün bir bardak nohut, siyah fasulye veya beyaz pirinç tükettirdi. Çalışmanın sonunda, nohut diyeti uygulayan grubun kolesterol seviyesi yaklaşık 200 miligram/desilitreden 186 miligram/desilitreye düştü. Bu küçük bir değişiklik gibi görünse de, aslında “altın değerinde". Bu, katılımcıların “sağlıklı tarafa geri döndüğü” anlamına geliyor. Doktorlara göre toplam kolesterol düzeyinin 200 mg/dl’nin altında olması normal kabul ediliyor.

Nohut ve siyah fasulye tüketen gruplarda, kanda iltihap belirtileri de azaldı. Bu sağlık faydalarının heyecan verici olmasının bir nedeni de baklagillerin kendisidir. Bu da insanların yemeklerine daha fazla baklagil eklemesini nispeten kolaylaştırabilir. Evet, fasulyeyle dolu bir mide sizi gazlı yapabilir. Edirisinghe, bazı katılımcıların mide-bağırsak sorunları yaşadığını belirtiyor ama zamanla vücutlarının buna uyum sağladığını da ekliyor.

Peki bu, her öğünde fasulye yememiz gerektiği anlamına mı geliyor? Pek sayılmaz. Mevcut beslenme önerileri haftada 1,5 su bardağı baklagil tüketilmesini öneriyor. Ancak uzmanlara göre günde bir bardak tüketmek de çok zor değil. Çalışmada ekibi, katılımcılara denenebilecek tarifler ve yemek görselleri sundu. Örneğin; baklagil salatası gibi.

Uzmanlar kişisel olarak baklagilleri kahvaltıda yemeyi tercih ediyor. Hindistan cevizi ile birlikte nohut. Biraz tuz ve karabiber eklerseniz çok lezzetli olduğunu dile getirdiler.

Kaynak: Meghan Rosen. "A cup of chickpeas a day lowers cholesterol". Şuradan alındı: https://www.sciencenews.org/article/chickpeas-cholesterol-beans-health. (06.06.2025).