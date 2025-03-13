Koç burcunda Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Esenlikler. 29 Mart saat 13.57’de Koç burcunun 9. derecesinde bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Bu 2025 yılı için çok önemli bir tutulma ve en az 6 ay kadar etki edecek bir faz olacak. An derecesine bir gezegenden belirgin bir açı yok. Koç burcu yeni başlangıçlarla alakalıdır, ayrıca Güneş’in de yüceldiği, çok güçlü olduğu bir pozisyondadır. Bu durumda 2025’in kırılma zamanını bu tutulma olacağını söyleyebiliriz. En azından kırılma zamanlarından birinin. Çünkü bu sene çok önemli gezegenlerin kısa süreli de olsa burç geçişleri var. Hatta ilginçtir ki bu tutulma etkilerinin olduğu döneme bu burç değişiklikleri denk geliyor. Burç değiştiren gezegenler üç aşağı beş yukarı bu tutulmanın etkisi geçtikten sonra değiştirdikleri burçtan önceki burçlarına kısa süreliğine de olsa geri dönüyorlar. Yani çok kabaca bu tutulma dönemi önümüzdeki 6-7 ay, yani ekim kasım aylarına kadar 2025’in kırılma zamanı, yenilik zamanı diyebilirim.

An haritasının yükselen burcu Aslan ve tam alçalan derecede Plüton var ki bu derece yükselene açı yapar. Yani yine bir kırılma etkisi, plütonik bir etkiyi de gündeme taşıyacak diyebilirim. Yani biraz gerilimli, belirgin şekilde yenilikleri göreceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu gerilim biraz karşı taraf, belki ortağımız, belki en yakın arkadaşımız, belki eşimiz gibi bize ayna görevi gören kişilerle alakalı krizli olabilecek bir döneme de işaret ediyor. Evlilik, taşınma gibi konular bu dönemin belirgin konuları arasında. Yükselen burcun Aslan olması da aslında Güneş’in etkisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlatıyor. Yani aslında dönem ihtişamlı, kendini ifadesi güçlü, liderlik özellikleri belirgin bir şekilde yaşanacak.

Buna tek tezat oluşturabilecek konu Koç yöneticisi Mars’ın zayıf durumda olması. Bu da aslında biraz melankolik, alıngan, yanlış tepkiler veren, alınan aksiyonlarda, motivasyonlarında fazla duygusal olan bir durumu beraberinde getirebilir. Yanlış agresyon, yanlışa götürebilecek motivasyon riskini de beraberinde getirebilir. Bu dönemde gereksiz alınganlık ve duygusallıklara da çok dikkat.

An derecesi haritanın 9. evinde. Yine taşınma, uzaklar, eğitim, hayat felsefesi, inançlar gibi konularda da bu yeni başlangıçların yapılmasını bekliyoruz. Bu dönemde yeni bir eğitime başlayabilir, önemli bir görüşünüzü değiştirebilir, veya bu görüşün motivasyonunda ilerleyebilir yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Uzaklarla ilgili de yeni başlangıçlar söz konusu.

Son olarak an haritası yükseleninde ARCTURUS sabit yıldızının paralel açısı var. ARCTURUS daha önceden gidilmiş yollara farklı bir yaklaşım getirmek veya farklı yollara gitmek ile alakalı bir sabit yıldız. Yani bu dönemde ya farklı yaklaşımlar benimseyeceğiz yeni yolumuzla alakalı, ya da bilmediğimiz yeni yollara yelken açacağız. Her durumda da çok önemli yenilikler bizi bekliyor. Gazamız mübarek olsun.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Yükselen Koç’lar için oldukça belirgin ve önemli zamanlardan geçeceğiniz bir tutulma süreci olacak. İkili ilişkileri sağlamlaştırmak, yeni ilişkiler kurmak, kırgınlıkları düzeltmek ve birlikte eğlenmek açısından oldukça faydalı bir zaman.

Yükselen Boğa

Perde arkasından çevrilen olaylar, sizin veya sizden gizlenen gizli ilişkiler söz konusu olabilir. Bu dönemde biraz daha inzivaya çekilebilir, psikolojik olarak iyileşme yolunda adımlar atabilirsiniz.

Yükselen İkizler

İnsan grupları, proje ekipleri, arkadaşlarınız ile ilgili iyi ilişkiler söz konusu. Yükselen ikizler gibi sizin de gruplar ve flörtlerin bir araya geldiği, karmaşık ilişkiler oluşturabileceği bir dönemdesiniz.

Yükselen Yengeç

Kariyer ve başarı konuları oldukça vurgu kazanıyor. Eğer önemli bir dönüşümsel sürecin eşiğindeyseniz, bu birkaç gün yani tutulma civarı sizin için tetikleyici olabilir. Özellikle kariyer ile ilgili konularda birtakım konuların açığa çıkması, sonlanmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu.

Yükselen Aslan

Uzak yolculuklar, yabancılarla ilgili konular, akademi, yayıncılık ve eğitim bu dönemin oldukça vurgulu geçtiği bir dönem. Öğrenciler veya öğretmenler açısından oldukça belirgin, belli sorumluluklar almanız gereken ve sınavlar içerisinde olabileceğiniz bir zaman. Eğitim açısından güçlü ve olumlu etkiler söz konusu.

Yükselen Başak

Sizin de alacak verecek, ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler gibi sahip olduklarınız, geliriniz, finansal koşullarınız da olumlu etkiler altında. Fakat yine de yanılgılara açık, fazla iyimser olma riskini barındıran bir dönem. Daha fazla sorgulayıcı olun ve hesaplarınızı doğru yapın.

Yükselen Terazi

Koç tutulması evlilik, ortaklık, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşecek. Bu alan aynı zamanda açık düşmanlıklar ve danışmanlık yapma, danışmanlık alma gibi konuları da ifade eder. Genel olarak ikili ilişkilerdeki birtakım konuların açığa çıktığı bir zaman olacak. Ayrıca taşınma gibi konular da 7. Ev’in konuları arasındadır.

Yükselen Akrep

İşlerinizle ilgili birtakım konuların açığa çıkması söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınız, günlük işleriniz, sağlık ve beslenme rutininiz ile ilgili yeni gelişmelere şahit olacağınız bir dönem. Sağlık ve iyileşme açısından oldukça olumlu ve değerlendirmeye uygun zamanlardasınız.

Yükselen Yay

İlişkilerle ilgili bir süredir gizlide kalmış konular açığa çıkabilir ve birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaş ortamınız ve flört konularının iç içe olduğu bir dönem olabilir. Karmaşık ilişkiler söz konusu olabilir. Çocuk düşünen yükselen ikizler için ise oldukça pozitif bir zaman.

Yükselen Oğlak

Bu dönemin odağında ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konuları olacak. Ebeveynlerinizle ve çalışıyorsanız raporladığınız kişilerle aranız iyi olacak ve o kişilerden destek göreceksiniz. Kariyer konularınız da oldukça ödüllendirici gözüküyor. Fakat ikili ilişkiler biraz sert geçebilir.

Yükselen Kova

Yazışmalar, eğitim, kısa yolculuklar gibi konuların vurgu kazandığı, özellikle iletişim trafiğinin fazlasıyla arttığı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yabancılarla ilgili konular da gündeme gelebilir. Bu gündeme gelecek konuların hayatınıza etkisi genellikle olumlu olacak.

Yükselen Balık

Alacak verecek konuları, gelirleriniz, sahip olduklarınız oldukça vurgu kazanacak. Yeni bir eşya sahibi olabilir veya bir yatırıma girebilirsiniz. Çalışmalarınızın karşılığını maddi olarak aldığınız, çaba sonucu gelen bir gelir artışı söz konusu olabilir.