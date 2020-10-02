Koç burcunda Dolunay Ekim 2020

Merhaba, 2 Ekim 2020 İstanbul saatiyle saat 00.05’te Koç burcunda bir Dolunay yaşayacağız. Koç burcu savaşmak, hakkımızı savunmak, kendimizi iddia etmek, kendimiz olmak, kendi hedeflerimizin peşinden koşmak, spontane ve yürekten olmakla alakalıdır. Önümüzdeki 15 gün bizi bu konularda yeni deneyimler bekliyor olacak. Yüzleşmemiz gereken olayların cesurca karşısına çıkacağız. Geçmişte bizi yaralamış olayların üzerine cesaretle gideceğiz. Belki daha fazla yaralanacağız belki bu yüzleşme sonucu yaralarımız iyileşecek. Her iki durumda da bir şeyler açığa çıkacak, görünür olacak ve sonuçlanacak.

An haritasında ilişkiler evi oldukça zorlu açılar alıyor. Ayrıca Dolunay’ın bir Güneş Ay karşıtlığı olduğunu düşünürsek denklemin diğer tarafı da Terazi burcu olacak. Bu da bu yüzleşmelerin ilişkisel konularla alakalı olacağını gösteriyor. İlişkilerde karşı tarafı düşünmek ve kendimiz olmak arasında sınavlar yaşayabiliriz. Bu dönemde sakin olmak, fevri davranmamak önem arz ediyor olacak.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Yükselen Koç’lar bu dolunayı oldukça belirgin bir şekilde yaşayacaklar. İlişkilerinde kendiniz olmak ve karşımızdaki ile denge kurma teması ağır basıyor olacak. Bu dönemde yaptığımız fevri bir davranış bizi yaralayabilir. Olgun ve düşünerek hareket ettiğimizde ise geçmişten gelen yaraları şifalandırma şansınız var.

Yükselen Boğa

Bilinçaltı konularının ağırlık kazandığı, geçmişten gelen yaraların daha görünür olduğu bir 15 gün içerisinde olabilirsiniz. İç dünyanızda birtakım huzursuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeli, belki bir süre inzivaya çekilmeli veya stresten uzak durmaya çalışmalısınız.

Yükselen İkizler

Arkadaşlarınız ve aşkınız arasında denge kurmaya çalışmak bu dönemde sizi biraz gergin yapabilir. Yine arkadaşlarınızı ve ilişkinizi birlikte ilgilendiren bir konu açığa çıkabilir bu da sizi iyileştirebilir veya yaralayabilir. Dürüst ve net olma zamanı.

Yükselen Yengeç

Kariyeriniz, üstlerinizle ilişkileriniz konusunda gizlide kalmış, bir süredir konuşulmayan konuların ortaya çıkması sizi rahatsız edebilir. Hedeflerinizden ve isteklerinizden vazgeçmeyin ve bu rahatsızlık verici konuların üzerine cesaretle gidin, uzun zamandır çözümsüz olduğunu düşündüğünüz sizi yaralayan konularda gelişme kaydedeceksiniz.

Yükselen Aslan

Akademik ve eğitimle ilgili konularda birtakım sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. İnançlarınızla ilgili size acı veren bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Akrabalarınızla bir takım fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Uzaklar ve uzaktaki kişilerle ilgili geçmişten gelen yaralarınız gündeme gelebilir. Bu Dolunay’ın üzerine cesaretle gidilen konuların çözüme kavuşacağı bir zaman dilimine işaret ettiğini unutmayın.

Yükselen Başak

Derin psikolojik yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz gerçekleri dürüst ve net bir şekilde açığa çıkarabilirsiniz. Bu cesur davranış hayatınıza birtakım krizleri sokmanıza sebep olabilir. Bu Dolunay krizlerin acılarınızı dönüştüreceği bir zaman dilimine işaret ediyor. Maddi konularda düşüncesizce harcamalardan kaçının.

Yükselen Terazi

İlişkiler konusunda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizde kendiniz olmak temalı durumların içine düşebilir, istek ve düşüncelerinizi açık bir şekilde dile getirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olguya direnmeyin. Geçmişte yara aldığınız konuların iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Yükselen Akrep

Sağlık ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir sağlık rutinine girebilirsiniz. Ayrıca bir süredir bekleyen sağlık operasyonları varsa bu dönemde gerçekleşebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle tartışmalara girmekten kaçının.

Yükselen Yay

Muhtemel yeni aşk ilişkilerinin başlangıcı olabilir. Var olan ilişkinizde gizlide kalmış konular açığa çıkabilir. Sizi yaralayan, tıkanmış birtakım konuları cesur yüzleşmeler, dürüst ve net iletişim sonucu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelecek. Yeni bir ev değişikliği yapabilirsiniz. Eviniz ile ilgili sizi rahatsız eden durumları düzeltebilirsiniz. Aile ile ilgili geçmiş yaralanmalarınızın tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Aile büyüklerinizle veya kariyerinizle ilgili otorite pozisyonundaki kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Kova

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İletişim kanallarından sizi yaralayacak birtakım bilgiler açığa çıkabilir. Daha çok hakkınızı aradığınız bir dönemdesiniz, tartışmalardan, dil yarası oluşturabilecek durumlardan kaçınmalısınız.

Yükselen Balık

Finansal konularda yeni girişimler için uygun bir zaman. Ortaklaşa gelirler ve kendi kaynaklarınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kaynaklarınızla ilgili geçmiş yaralanmaların tekrar gündeme gelmesi söz konusu. Alacak verecek konularında aceleci davranmaktan kaçınmalısınız.