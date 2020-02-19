Koç burcu ile ikizler burcunun aşk uyumu nasıldır?

Koç burcu ikizler burcuyla anlaşır mı? İşte koç ve ikizler ilişki yorumu...

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Burçların aşk uyumu: Koç ve İkizler

Koç ve İkizler, ilişki yaşadıklarında hem fiziksel hem de zihinsel anlamda birbirlerine bağlanırlar. İki burç da aktif olmayı sever ve en kötü zamanlarda bile olumlu kalmayı becerebilirler. Koç’un bağımsız ve girişken kişiliği, kendisi de bağımsızlığa çok önem veren İkizlere çekici gelir.

 

Eğer İkizler Koç'un kendisini kontrol etmeye çalıştığını hissederse ya da Koç İkizlerin flörtçü doğasını çok ciddiye alırsa aralarında büyük tartışmalar yaşanabilir. Bunu aşabilirlerse ilişkilerinde iyi bir denge kurmaları mümkün olur. Her iki burcun da enerjisi yüksektir ve genelde ortak amaçları vardır.

 

İkizler düşünmeyi ve konuşmayı severken, Koç yeni projelere başlamayı sever. Koç’un dolambaçsız ve kararlı oluşu ile İkizlerin düşünme yeteneği güçlü bir kombinasyondur.

 

Koç ve İkizler'in farklı yaklaşımları nedeniyle birbirlerini iyi bir şekilde tamamlarlar. Genellikle İkizler düşünür, fikri üretir ve Koç atılımcılığı ile uygulamaya geçer. İkizlerin Koç’un ilginç fikirlerini uygulamak  ve onun hızına yetişmek için daima yeterli enerjisi vardır. Gerçek tutku, zihinsel maharet bileşimi neredeyse her şeyi bu ikili için mümkün kılar. Aralarındaki düşük seviyedeki rekabet bu iki burcun ilişikisini kolaylaştıran diğer bir unsurdur. Koç şan ve şöhreti severken, İkizler geri planda onun fikirlerini desteklemekten mutluluk duyar.

 

Birlikte gayet uyumlu çalışabilecek olan bu iki burç, mutlu bir beraberlik sürdürürken birbirlerinden pek çok şey öğrenebilir.

 

Burçlar arası aşk uyumunu görmek için tıklayın!

 

Burçlar arasındaki aşk uyumu
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Burçdaş ilişkileri Hayatınıza bir burçdaş girdiğinde sanki aynadan fırlamış gibi hissedebilirsiniz. Aynı burcu paylaşmak genellikle aynı hassasiyetlere sahip olmak, aynı tuhaflıkları ve aynı güvensizlikleri paylaşmak demektir. Bu tür bir ilişki insanın kendine dönmesini ve kendiyle yüzleşmesini zorunlu hale getirebilir. Kendinizi kabul edebildiğiniz müddetçe aynı burcu paylaştığınız partnerinizle anlaşmanız kolaylaşacaktır. Bunun yanında bireyselliğinizi korumalı ve romantik anlara da zaman ayırmalısınız.

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