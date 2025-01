Mutfağınızdaki 10 şeyi hemen atmalısınız

Mutfak, her evin kalbidir. Orada çok fazla zaman geçirdiğimiz için birçok eşya çekmecelere ve dolaplara tıkıştırılır, unutulur ya da kaybolduğu sanılır. Ya da bu eşyaların var olduğunu biliriz ama dağınıklık arasında bulamayız. Bahar temizliği genellikle dağınıklığı azaltmak ve yeniden düzenlemekle eşleştirilse de, bunu yapmak için baharı beklemenize gerek yok. Tam şu an vedalaşabileceğiniz 10 eşyanın bir listesini derledik.

1. Eski süngerler

2022 yılında Journal of Applied Microbiology dergisinde yayınlanan bir çalışma, kullanılmış mutfak süngerlerinin çok sayıda potansiyel olarak zararlı bakteri barındırdığını ortaya koydu. İlginç bir şekilde, bu çalışma dört haftalık kullanımın ardından geleneksel süngerler ile antimikrobiyal süngerler arasında bakteri miktarı açısından bir fark olmadığını da buldu. Ayrıca bulaşık yıkamak için kullanılan fırçaların süngerlere kıyasla daha az bakteri barındırdığı gözlemlendi.

Mutfak süngerinizin ömrünü kaynatarak veya mikrodalgada ısıtarak uzatabilirsiniz ama içinde metal bulunan süngerleri mikrodalgaya koymayın. Süngerinizin; ellerinizi, mutfak tezgahını veya yiyecekleri çapraz bulaşmadan koruyacağını garanti eden bir yöntem yoktur. Bunun yerine uzmanlar, süngerinizi düzenli olarak değiştirmenizi öneriyorlar. Ayrıca, süngerde rahatsız edici bir koku oluşursa, onu atma zamanı gelmiş demektir.

2. Aşınmış kesme tahtaları

Çiğ et ve deniz ürünleri için bir, sebzeler, ekmek ve diğer her şey için başka bir kesme tahtası kullanmak, çapraz bulaşmayı önlemek adına güvenli bir uygulamadır. Ancak, zamanla kesme tahtasında oluşan oluklar aşınma ve yıpranmanın bir işaretidir ve tahtanın atılması gerektiğini gösterir. Aşınmış kesme tahtasındaki olukları tamamen temizlemek zordur ve bu oluklar sizi hasta edebilecek bakterilerin üreme alanı olabilir. Ahşap kesme tahtalarını tercih ediyorsanız, bambu olanları tercih edin çünkü diğer ahşap türlerine göre daha sert ve daha az gözeneklidir.

Kesme tahtalarınızı kullanımlar arasında temiz tutmak için sağlam kesme tahtalarını bulaşık makinesine koyabilirsiniz. Laminat ahşaptan yapılmış olanlar ise bulaşık makinesinde çatlayıp ayrılacağından elde yıkanmalıdır.

3. Eski mutfak gereçleri

Kısmen çatlamış veya kırılmış mutfak gereçleriniz mutfakta işinizi kolaylaştırmış olabilir, ancak artık bir tehlike arz ediyorlar. Profesyonel şef Sylvia Fountaine: "Kauçuk parçaları sıcak sıvılarda dağılabilir veya ahşap spatulanızdan kopan parçalar tarifinize karışabilir. Bu, boğulma riski yaratabilir ve oldukça nahoş bir durumdur!" açıklamasında bulundu.

Aşınmış kesme tahtalarında olduğu gibi, yaşlanmış gereçlerdeki çatlaklar ve yarıklar temizlenmesini zorlaştırır ve bakterilerin üremesi için uygun alanlar oluşturabilir. Belirli bir marka veya türde gereci seviyorsanız, birkaç yedeğini alıp daha sonra kullanmak üzere saklamayı düşünebilirsiniz. Ayrıca siyah plastik mutfak gereçleriniz varsa, aşınmamış olsalar bile atmayı düşünebilirsiniz. Çünkü bu gereçler, eski elektroniklerden geri dönüştürülmüş ve gıdalara geçebilecek yangın geciktiriciler içerebilir. Siyah plastikler zararlı mı? haberini okumak için tıklayınız!

4. Kullanılmayan cihazlar ve kullanım kılavuzları

Muhtemelen zamanla birikmiş ve yalnızca yer kaplayan bazı küçük mutfak cihazlarınız, aletleriniz ve gereçleriniz vardır. Bazıları belirli durumlarda oldukça faydalı olabilir, ancak her birine ihtiyacınız olmayabilir. Dürüst bir envanter yapın ve kullanmadıklarınızı satmayı veya bağışlamayı düşünün. Bir mutfak cihazını atarken veya bağışlarken kullanım kılavuzunu da ekleyin. Çünkü sahip olmadığınız ürünlerin eski kullanım kılavuzları bir dağınıklıktır.

5. Paket servis sosları, pipetler ve çatal - bıçak takımı

Paket servis siparişleriniz bazen fazla miktarda sos paketi, pipet ve çatal - bıçak takımıyla gelir. Bunları çöpe atmak israf gibi görünebilir, ancak kullanmayacaksanız yalnızca yer kaplar ve dağınıklık yaratır. Ayrıca, kullanılmayan sos paketleri zamanla tat ve renk kaybedebilir.

Bu tür eşyaları düzenli olarak ayıklamalısınız. Son kullanma tarihlerini kontrol edin ve tarihi geçmiş olanları atın. Tarih belirtilmemişse, eski görünen ve kullanılma ihtimali düşük olanları atın. Bir dahaki sefere paket servis siparişi verirken sadece kullanacağınız miktarı isteyin ve geri kalanını istemeyin.

6. Buzdolabı mıknatısları

Seyahat ederken hatıra olarak mıknatıs satın alıyor veya buzdolabınıza yapışmış bir dolu kartvizit mıknatısı mı bulunduruyorsunuz? Hele ki bunların yanı sıra sergilediğiniz sanat eserleri ve notlar varsa, ne kadar dağınıklık yaratabileceğini bilirsiniz. En sevdiğiniz mıknatısları döndürerek sergilemeyi ve geri kalanını atmayı düşünün. Aynı şey buzdolabı üzerindeki sanat eserleri için de geçerli. Bu şekilde mutfağınızda ne kadar 'alan' açıldığını görünce şaşıracaksınız!

7. Eski baharatlar

Yapılan araştırmalara göre, tüm baharatlar oda sıcaklığında iki ila dört yıl, toz baharatlar ise üç yıla kadar dayanır. Ancak, baharatlar zamanla tat ve aromalarını kaybeder ve bayatlar. Bayatlamış baharatları canlandırmak mümkün olsa da, üç-dört yıl sonra veya ne zaman aldığınızı hatırlamıyorsanız, atmanız gerekir. Gıda israfını önlemek için baharatları küçük miktarlarda satın alın. Baharatlarınızı satın alma tarihini etiketlemek de onların raf ömrünü takip etmenize yardımcı olur. Baharatlar bozulur mu? haberini okumak için tıklayınız...

8. Kahve

"Kahve içmeden günüm başlamaz" diyen biriyseniz, kilerinizde kahve çekirdekleri veya öğütülmüş kahve stoklamış olabilirsiniz. Bu durum, kahve çekirdekleri ve taze öğütülmüş kahve serin, kuru ve karanlık bir alanda kapalı bir kapta iki haftaya kadar saklanabildiği için normaldir. Ancak açıldıktan sonra kahve zamanla bayatlar. Gıda israfını azaltmak için bayat kahve veya kullanılmış kahve telvelerini geri dönüştürebilirsiniz. Kahve, çikolatanın lezzetini artırır. Bu yüzden bayat kahvenizi atmak yerine demleyip bir sonraki brownie veya çikolatalı kek tarifinize ekleyebilirsiniz.

9. Pişirme yağı

Pişirme yağları düşündüğünüz kadar uzun süre dayanmaz. Zamanla bayatlar, acı bir tat alır ve aromatik özelliklerini kaybederler. Bazı yağlar açıldıktan sonra bir yıla kadar dayanabilirken, zeytinyağı gibi bazı yağlar sadece birkaç ay dayanır. Eğer bir şişe yağın ne zamandır açık olduğunu bilmiyorsanız, atın.

10. Dondurucuda yanmış gıdalar

Dondurucunuzu unutmayalım—orada daha karanlık köşelerde donmuş etler veya yemekler olabilir. Dondurucu yanığı zamanla yiyecek kalitesini düşürdüğü için, bu durumdan etkilenmiş olanları atarak yer açın. Dondurucuda sakladığınız yiyecekleri daha sonra tüketmek üzere tarih yazarak paketlemeniz de iyi bir fikir. Uzmanlar, donmuş halde kaldıkları sürece bu gıdaların sonsuza kadar dayanabileceğini belirtse de, üç-dört ay içinde tüketilmesini öneriyor çünkü daha uzun süre kalırlarsa nem ve lezzet kaybına uğrayabilirler.

Mutfağınızı düzenli olarak temizlemek ve fazla eşyalardan kurtulmak, alanınızı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Profesyonel düzenleyici Lauren Saltman, bir mutfak organizasyonu projesine başlamak için eşyaları gruplandırmanızı veya sınıflandırmanızı öneriyor. Aynı eşyanın birden fazla olanlarını birleştirmek veya elden çıkarmak için harika bir yöntemdir. Ve bir eşyayı birkaç aydır veya bir yıldan uzun süredir kullanmadıysanız, muhtemelen daha fazla saklamanıza gerek yoktur.

Kaynak: Novella Lui. "10 Things in Your Kitchen You Should Throw Away Now". Şuradan alındı: https://www.eatingwell.com/10-things-in-your-kitchen-you-should-throw-away-now-8764372. (04.01.2025).