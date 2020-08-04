Mutfaktaki kokular nasıl giderilir

Kabartma tozu, hamur işlerinin vazgeçilmez elemanı olmanın yanı sıra evin içindeki diğer kullanım alanlarıyla da pratik çözümler sağlıyor. Kabartma tozunun faydalarından biri de evin havasını temizlemek için kullanılması. Mutfaktaki kokuları gidermek için su ve sirke karışımının yanı sıra kuru bir çözüm sağlamak için kabartma tozu kullanabilirsiniz. Doğal oda kokusu yapmak isteyenler için de öncelikle istenmeyen kokuların giderilmesi rolünü üstleniyor.

Özellikle sıcak havalarda, uzun zamandır havalandırılmamış olan köşelerde bazı kokular birikir. Özellikle yazlık evlerin uzun süredir kullanılmayan mutfak köşelerinde ağır bir koku oluştuğu görülür. Evin havasını tazelemek için doğruca oda parfümünü odaya sıkmak yerine öncelikle yerleşmiş kokuları gidermek gerekir.

Kabartma tozu kokular için nasıl kullanılır?

Çok basit! Öncelikle kokuya sebep olan yerleşmiş kirleri giderin. Ardından kokunun yoğun olduğu yerlere kabartma tozu serpin. İşin püf noktası, kabartma tozunu ince tabaka halinde serpmek ve aralıklı olarak yenilemektir. Yüzeye eşit miktarda yayın. Döktüğünüz kabartma tozunu bir süre beklettikten sonra giderme zamanı geldiğinde de ıslak temizlik yapmayın. Kalıntıları kuru bir kâğıt havluyla alın veya süpürün.

Kabartma tozu karbonatla aynı şey midir?

“Kabartma tozu ile karbonat arasındaki fark nedir?” diye merak ediyor olabilirsiniz. Karbonat, özelliklerinin açığa çıkması ve etki etmesi için asitli bir sıvıya ihtiyaç duyar. Bu bakımdan karbonatın tek başına yeterli gelmediği durumlarla limon suyu gibi asidik sıvılarla bir araya gelmesi özellikle de doğal ev temizliğinde kullanılan bir yöntemdir. Kabartma tozunun yapısında ise hem karbonat hem de asidik başka kimyasallar bulunur. Kuru toz formu ve yüksek Ph değeriyle kabartma tozu da etkili şekilde fayda sağlar.

Kabartma tozu koku gidermek için nasıl kullanılabilir?

Buzdolabınızın bir köşesine, içinde kabartma tozu olan bir küçük kâse bulundurun. Kâseyi 2 haftada 1 yenileyin. Kabartma tozu, dolaptaki yiyeceklerin kokularının birbirinin içine sinmesini önler.

Tatile çıkmadan önce evde koku yapabilecek yerler için tedbir almak iyi bir fikirdir. Kedinin tuvalet kabı, mutfaktaki çöp kutusu, özellikle de mutfak lavabosunun deliği istenmeyen kokuların kaynağı olur. Buralara kabartma tozu serpebilirsiniz. Kabartma tozunu lavabo deliğine serperek üzerine yarım bardak limon suyu dökebilir, bir süre beklettikten sonra sıcak suyla yıkayabilirsiniz. Kabartma tozunu lavabo ovmak için kullanabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

Mutfaktaki inatçı kokular için de kabartma tozu kullanmayı deneyebilirsiniz. Uzun zaman boyunca temizlenmeyen fırın içini temizledikten sonra halen yağ kokusu sinmiş halde duruyorsa, fırınınızın içine kabartma tozu serperek birkaç saat bekletin. Üzerinde biriken kalıntılarla koku yapan ahşap kesme tahtası için doğal bir temizleme yöntemi arıyorsanız, kesme tahtası kuru haldeyken üzerine kabartma tozu dökün ve sıcak suyla ıslatılmış bir süngerle ovalama yapın.

Baharat kavanozlarını yıkamanıza rağmen yoğun baharat kokusu henüz geçmemiş olabilir. Kavanozun içine 1 tatlı kaşığı kabartma tozu koyduktan sonra sıcak suyla çalkalayın. Yoğun kokular için bu işlemi bir kere daha yapın ve bu sefer de kabartma tozu dolu suyu kavanozun içinde bekletin.

Kabartma tozu sadece mutfaktaki değil, kişisel eşyalarınızdaki istenmeyen kokular için de birebir! Spor ayakkabılarınızda istenmeyen kokular için de ayakkabınızın içine kabartma tozu serperek bu etkili malzemeyi koku giderici olarak kullanabilirsiniz. Karbonat da benzer şekilde ayakkabıdaki kokulardan kurtulmak için kullanılır, aklınızda bulunsun.