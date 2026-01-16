Sömestr tatili başlıyor. Öğrenciler için 15 günlük bu tatil dönemi, akademik, psikolojik ve fiziksel gelişimleri açısından çok önemli. Uzman Psikolog Can Gezgör, velilere bu tatili etkili kullanabilmeleri için önerilerde bulundu.

Okul hayatı karneden ibaret değil: Karnedeki notlar; girilen sınavlardaki, yapılan ödevlerdeki ve hazırlanan projelerdeki başarıları gösterir. Çoğu zaman çocuğunuzun okulda rol aldığı sosyal sorumluluk projeleri, spor ve sanat etkinlikleri ve psikolojik gelişimi karneye yansımaz. Bu yüzden çocuğunuzun tüm okul hayatını, karnesindeki notlara göre değerlendirmeyin.

Tepkilerinizde ölçülü olun: Eğitimde teknolojinin hızla gelişmesi ile birçok okul, öğrencilerin aldığı notları ve sınıf içi performanslarını veliler ile karne döneminden önce paylaşıyor. Bu yüzden karne dönemi artık çok büyük sürprizlere açık değil. Ancak yine de karne, özellikle ilköğretim dönemindeki öğrenciler için önemini koruyor. Bunun nedeni, öğrencilerin derslerdeki konulara bağlı seviyesinin elle tutulur hale gelmiş yani somutlaşmış olmasıdır. Karnedeki not başarısına göre vereceğiniz tepkiler bu aşamada kritik önem taşır.

Bağırmak okuldan uzaklaştırır: Notları düşük gelen çocuğunuza bağırmanız veya onu cezalandırmanız okuldan uzaklaşmasına neden olabilir. Eğer çocuğunuzun notu düşük geldiyse bu durumu onunla konuşun ancak bu konuşmanın tek taraflı bir konuşma olmamasına ve sadece zayıf derslerle ilgili olmamasına dikkat edin. İyi olan notları takdir edin: Örneğin; Türkçe dersinde zayıf alan bir öğrenciye “Matematik ve Geometri sonuçların konuyu anladığını gösteriyor. Türkçe için çalışma sistemini gözden geçirmek ister misin?” diye sorabilirsiniz. Böylece hem yüksek olan derslerin farkında olduğunuzu, hem de onu yargılamadan desteklemek istediğinizi göstermiş olursunuz. Bu sayede çocuğunuz, konuyla ilgili fikirlerini çekinmeden sizinle paylaşabilir. Sinirliyseniz birkaç saat sonra konuşun: Notlarla ilgili konuşmanın seslerin yükseldiği bir tartışmaya dönmemesine gayret gösterin. Eğer sinirliyseniz, bir kaç saat sonra konuşacağınızı çocuğunuza söyleyin.

Pahalı hediyeyle ödüllendirmeyin: Bunun tam tersi olarak da, notları yüksek olduğu için çocuğunuzu pahalı ve abartılı hediyelerle ödüllendirmekten de kaçının. Bu tür hediyeler, çocuğunuza onu yalnızca iyi notlar aldığında sevdiğiniz mesajı verebilir. Ayrıca çocuğunuzu bir sonraki karne döneminde yine bu tür ödüller kazanabilmek için akademik baskı altına alabilir. ÇOCUKLU HAYAT Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin Kırık notun nedenini bulmasına yardım edin: Özellikle ortaöğretim yıllarında öğrencilerin, ders çalışma sorumluluğunun farkında olmaları gerekmektedir. Ancak korumacı ebeveyn yaklaşımı bu sorumluluğun kazanılmasını engeller. Bu sebeple düşük notların nedenini yalnızca sizin değil çocuğunuzun da bulması gerekmektedir. Çocuğunuzla konuşurken onu yargılamadan düşük notların nedenini bulmasına yardımcı olun. İkinci dönemi birlikte planlayın: Çocuğunuzun aldığı notları sorun olarak değerlendirmeyip, çözüm odaklı yaklaşmaya çalışın. Örneğin, ilk dönem notlarını, ikinci dönemi planlamasına destek için kullanabilirsiniz. Planlamayı kendiniz değil, çocuğunuz ile birlikte yapın. Böylece çocuğunuzun ikinci dönemde daha fazla sorumluluk almasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda planlamada sizin desteğinizin olduğunu bilmesi, çocuğunuzun güvende hissetmesini sağlayacaktır.

Sürekli kırık notları hatırlatmayın: İnsanların çoğu zaman hata yaparak öğrendiğini unutmayın; özellikle ergenlik dönemi riskli davranışların ve hata yapma olasılığının arttığı dönemlerdir. Yapılan hataları, alınan notları sürekli hatırlatmak yerine, onları düzeltmek için başlangıç noktası olarak kullanın. Tatili verimli geçirmek için öneriler Zaman konusunda anlaşma yapın: Tatil dönemi, öğrenciler için kuralların ortadan kalktığı bir dönem olmamalıdır. Öğrencilerin tatil döneminde de, tıpkı okul döneminde olduğu gibi, yatacakları, ödev yapacakları, dinlenecekleri, oyun oynayacakları saat dilimleri belirli olmalıdır. Çocuklarınızla, bu zaman dilimlerini belirlemek için anlaşma yapabilirsiniz. Minikler 3-4 günlük plan yapsın: Çocuğunuzla anlaşma yaparken; ilköğretim çağındaki çocuklarınız ile 3-4 günlük, ortaöğretim çağındaki çocuklarınız ile 1-2 haftalık zaman dilimini planlayın. Anlaşmaları birlikte hazırlayın: Anlaşmaları tek başınıza değil çocuğunuz ile birlikte hazırlayın. Sorumluluğun onda olması ve planlamada rol alması, anlaşmayı güçlendirecektir. Ödülü de birlikte belirleyin: Anlaşmanın işlemesi halinde alınacak ödül ya da tersi bir durumda uygulanacak yaptırımları da yine çocuğunuz ile birlikte belirleyin ve ödülde de yaptırımda da aşırıya kaçmayın. Yaptırımlar gerçekçi olmalı: Anlaşmaları takip etmeniz ve birlikte belirlediğiniz gerçekçi yaptırımları uygulamanız, sonraki anlaşmaların işe yaraması için son derece önemlidir. ÇOCUKLU HAYAT Sömestr tatili verimli şekilde nasıl planlanır?