Kar tatilini değerlendirin: Çocuğunuzla evde bağ kurabileceğiniz anlar

Dışarıda kar yağıyor, evin içi ise sıcacık... İşte bugün, "bir şeyler yapmak"tan çok birlikte olmak üzerine kurulu öneriler:

Güne acele etmeden başlayın

Alarm yok, telaş yok. Birlikte hazırlanan bir kahvaltı, pijamalarla uzun uzun sohbet etmek... Çocuğunuza şu mesajı verin: "Bugün seninleyim, zamanımız var."

Kar tatilinin duygusunu konuşun

"Kar senin için ne ifade ediyor?", "Bugün seni en çok ne mutlu eder?"… Sorular basit ama etkisi büyük. Çocuğunuzun duygularını duyduğunuzu hissetmesi, bağın temelini güçlendirir.

Birlikte üretin, mükemmel olmak zorunda değil

Kar temalı resimler, birlikte yapılan bir kart veya küçük bir hediye, "Bugün ne hissediyorum?" resmi… Önemli olan ortaya çıkan şey değil, yan yana geçirilen zamandır.

Ekransız bir zaman dilimi belirleyin

Tamamen yasaklamak yerine, "Bu bir saat sadece bize ait" diyerek yapboz, masa oyunu, birlikte hikâye uydurma gibi bir oyun oynayabilirsiniz. Bu anlar çocuğunuzun hafızasında güven duygusuyla yer eder.

Mutfakta yan yana olun

Bir kurabiye yapmak, hamura dokunmak, beklerken sohbet etmek... Çocuklar için en kıymetli şey, ebeveynin yanında ve dahil hissetmektir.

Küçük hareket molaları

Evde dans etmek, müzik açıp saçma sapan hareketler yapmak… Çocuğunuz sizi "eğlenen" halinizle görsün. Bu, aranızdaki bağı yumuşatır ve güçlendirir.

Günü bir ritüelle bitirin Birlikte kitap okumak, günün en güzel anını paylaşmak, "Bugün seninle şuna çok güldüm" demek… Çocuklar hatırlanmayı sever. Kar tatilleri gelip geçer ama çocuğunuzun hatırlayacağı şey; okulun tatil olması değil, o gün sizinle nasıl hissettiğidir.