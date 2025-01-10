Farenjit, boğazın arka kısımlarında iltihap gelişmesi ile ortaya çıkar. Genellikle soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklar veya bazen de bakteriyel enfeksiyonlar sebebiyle ortaya çıkabilir. Hamilelikte ortaya çıkan boğaz ağrıları, genellikle ciddi bir duruma işaret etmez. Ancak hassas hamilelik sürecinde annenin bedeninde meydana gelen değişimlerle birlikte farenjit belirtilerinin görülmesi de yorucu ve rahatsız edici olabilir.

Hamilelikte farenjit belirtileri nelerdir?

Farenjitin genel belirtileri arasında ateş, halsizlik, yutkunmada zorluk çekme, boğazda ağrı hissetme, boğazın kızarması, bademciklerin şişmesi, sesin kısılması, kulakta kaşıntı ve ağrı hissi sayılabilir. Farenjit hastalığında bu belirtilerin bazen bir kısmı birlikte görülürken çok nadir de olsa hepsi bir arada yaşanabilir. Bu süreçte anne adayının sabrını koruması, hastalığı geçene kadar kendisine özen göstermesi, sağlıklı beslenmesi, bol sıvı tüketmesi, uyuması, dinlenmesi hastalığı rahat atlatmasına yardımcı olacaktır. Eğer hastalık ağır seyretmiyorsa ve anne adayı ile bebeğini tehlikeye atacak bir sorun görülmüyorsa, hastalığın ilaç tedavisi almadan atlatılması doktorlar tarafından tavsiye edilir. Eğer hastalık 7 gün içerisinde geçmez veya hafiflemezse, en kısa zamanda bir doktora başvurulması gerekir. Bazı durumlarda soğuk algınlığı veya grip hastalığı yaşanmadan da hamileliğe bağlı olarak anne adayları boğaz ağrıları çekebilmektedirler. Nedeninin tam olarak bilinmesi anne adayının gerekli önlemleri almasını ve ağrıdan tamamen kurtulmasını veya rahatsızlığı azaltmasını sağlayabilir. Gebelik sürecinde yaşanan boğaz ağrıları aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabilir:

Alerjiye sebep olabilecek faktörler, toz veya polen Mide rahats ızlıkları, reflü veya gastrit Bir süre dinlenmeye vakit olmadan yüksek sesle konuşmuş olmak Öksürük, farenjit veya sinüzit Kimyasal maddelere maruz kalm ış olmak Hamilelikte boğaz ağrısı çekildiğinde yukarıdaki durumları göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Bu sayede asıl rahatsızlığını fark edebilmiş ve doğru tedaviyi uygulayabilmiş olur. Hamilelikte farenjit tedavisi nasıl olur? Boğaz ağrısından şikayet eden anne adayları doktora başvurarak reçeteli ilaç kullanabilirler ancak bu hastalığı genel olarak evde de rahatlatmak mümkün olabilmektedir. Hamilelikte faranjit şikayeti olan anneler aşağıdaki yöntemlere başvurabilir: So ğuk ve gazlı içeceklerden uzak durmaya çalışın, bu içecekler boğaz enfeksiyonlarını kötüleştirebilir. Bol bol s ıvı tüketin ve ağzınızın, boğazınızın kurumasına izin vermeyin, bulunduğunuz ortamı nemli tutun. Haz ır gıdalardan genel sağlığınız açısından da hamileliğiniz boyunca uzak durun, mümkün olduğunca doğal, sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Vitamin ve mineral açısından zengin gıdalar tüketin, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmeye çalışın. Bo ğazdaki enfeksiyonu, acıyı azaltmak için yeşil çay, doktorunuzun da onaylayacağı bitki çayları ve limon çayı tüketebilirsiniz. (Günde 1-2 fincandan fazla bitki çayı tüketmeyin.) Buhar solumak, burun t ıkanıklığı ve boğaz ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olabilir, sıcak buharlı bir banyo da yapabilirsiniz. Tuzlu su ile günde birkaç kez gargara yapabilirsiniz. Bol bol uyuyun ve dinlenin. Kişisel eşyalarınızı, havlunuzu ev ahalisinden ayrı kullanın. Ses tellerinizi dinlendirin, yüksek sesle ve fazla konuşmamaya çalışın. Hapşırırken veya öksürürken ağzınızı bir peçete yardımı ile veya kolunuzla kapatın. Sigara içmekten ve içilen ortamlardan hamileli ğiniz boyunca ve doğum yaptıktan sonra da mümkün olduğunca uzak durun. Referanslar: Jessica Timmons. "Strep Throat While Pregnant: Symptoms and Treatment". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/pregnancy/strep-throat (1.08.2016) Trina Pagano. "How should I treat a sore throat while I'm pregnant?" Şuradan alındı: https://www.webmd.com/baby/qa/how-should-i-treat-a-sore-throat-while-im-pregnant (21.05.2019)