Bebeğinizin güçlenmesine yardımcı olacak 4 egzersiz

Bebeğiniz zamanının çoğunu yatarak geçiriyormuş gibi görünebilir ancak aslında o, her gün yoğun bir egzersiz yapıyor. Bebeğiniz bir nesneye vururken, bacaklarını hareket ettirirken ya da siz onun bez değiştirirken küçük kaslarını çalıştırır. Tüm bu güç geliştirme onların kaba motor gelişimi için çok önemlidir; başlarını dik tutmak, dönmek, oturmak, emeklemek ve sonunda yürümek için güçlü kaslara ihtiyaçları olacaktır.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), bebeklerin gün boyunca en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmasını önermektedir. Bebeğiniz hareketli hale geldiğinde ve yürümeye başladığında bu sayı uyanık olduğu her saat için 15 dakikaya çıkar.

İşte bebeğinizin ilk kişisel antrenörü olmanıza yardımcı olacak birkaç kolay egzersiz:

1- Tummy time

Bebeğiniz zamanının çoğunu sırtüstü geçirir. Taking Care of Your Child kitabının yazarı Dr. Robert Pantell, bebeğinizi yüzüstü çevirmenin boyun, kol, omuz, sırt ve karın kaslarını geliştirmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre, karın üstü zamanı, hastaneden eve döndüğünüz ilk gün kadar erkenden başlanabilir. İlk olarak üç - beş dakikalık seanslarla başlayın. Bebeğinizi yerdeki bir battaniyenin veya oyun minderinin üzerine yüz üstü yatırdıktan sonra, ona eşlik etmek için siz de yanında kendi karnınızın üstünde durun. Tummy time onların etrafa bakma, uzanma ve tekme atma isteği uyandırır bu da dönme, dik durma ve sonunda emekleme için ihtiyaç duyacakları kasları geliştirmelerine yardımcı olur. İlk başta bebeğiniz karın üstü hareket sırasında huzursuzluk yaşayabilir, ancak yaptıkça ve kasları güçlendikçe bundan keyif almaya başlayacaktır.

İşte karın üstü oyun için birkaç fikir:

Gülümseyin, konuşun, şarkı söyleyin ve birlikte komik surat ifadeleri yapın.

Uzanmayı teşvik etmek için yumuşak bir oyuncağı veya bebek anahtarını sallayın.

Esnemeyi ve kavramayı teşvik etmek için eğlenceli bir nesneyi ulaşamayacağı bir yere yerleştirin.

Dans edin.

2- Mekik

Bebeklerde Fiziksel Aktiviteyi Teşvik kitabının yazarı Steve Sanders, bebeğinizi yatarken oturma pozisyonuna getirmenin omuz, göbek, kol ve sırt kaslarını güçlendirmenin başka bir iyi yolu olduğunu söylüyor. Ona siz destek oluyor olsanız dahi bebeğiniz doğal olarak karın kaslarını esnetecek ve başını vücutla aynı hizada tutmaya çalışacaktır, bu da kasların güçlenmesine ve dengenin oluşmasına yardımcı olacaktır.

Bebeğiniz sırt üstü yatarken önkollarını kavrayın ve yavaşça kendinize doğru çekin. Bebeğiniz, başını tam olarak destekleyemeyecek kadar küçükse, onu kollarından yukarı çekmek yerine, geriye düşmesini önlemek için elinizi omuzlarının arkasına koyun ve başının arkasını destekleyin.

İlginizi çekebilir: Bebeklerin başı nasıl desteklenmeli?

Bisiklet

Bebeğinizin gazını çıkarmak için bacaklarını hareket ettiriyorsanız bu egzersizi zaten yapıyorsunuz demektir. Bu hareket sadece gaz çıkarmada değil aynı zamanda bacakları, kalçaları, dizleri ve karın kaslarını çalıştırmanın da iyi bir yoludur. Bu hareket esnekliğin yanı sıra hareket aralığının da artmasına yardımcı olur.

Bilmeyenler için bisiklet egzersizi nasıl yapılır?

Bebeğinizi sırt üstü yatırın ve sanki bisiklet pedalı çeviriyormuş gibi bacaklarını yavaşça yukarı ve aşağı doğru hareket ettirin. Hareketi yaparken mırıldanın, gülümseyin, şarkı söyleyin veya çuf-çuf veya vroom sesleri çıkarın. Hareketi üç ile beş kez tekrarlayın, ara verin ve ardından tekrarlayın. Bebeğiniz gülümseyerek, göz teması kurarak ve tekme atarak ilgi gösterdiği sürece devam edin.

Ağırlık kaldırma

Ulusal bir çocuk sporları zinciri olan The Little Gym'in bölge müdürü Angela Thacker, nesneleri toplamanın bebeğinizin kavrama yeteneğini geliştirmenin, el-göz koordinasyonunu geliştirmenin ve omuz, kol ve el kaslarının gelişmesine yardımcı olmanın harika bir yolu olduğunu söylüyor.

Bebeğiniz nesneleri kavramaya başlar başlamaz, genellikle 3 veya 4 ay civarında, kişisel ağırlıkları olarak evde bulunan çıngıraklar, küçük oyuncaklar ve farklı boyut ve şekillerdeki diğer nesneleri kullanın. Bebeğinizi bir nesneyi kaldırmaya, kontrol etmeye, yere koymaya ve sonra tekrar kaldırmaya veya farklı bir nesneye geçmeye teşvik edin. İlk birkaç seferde bunun nasıl yapıldığını göstermeniz gerekebilir, ancak özellikle "ağırlıklar" ses çıkarıyorsa, ışıklar yanıyorsa veya iyi yapılmış bir iş için başka bir ödül sunuyorsa, ne yapmaları gerektiğini hemen anlayacaklardır.

Referanslar:

Tamekia Reece. "4 Exercises That Help Your Baby Get Stronger". Şuradan alındı: https://www.parents.com/baby/development/physical/4-exercises-to-help-baby-get-stronger/ (2.07.2023).