Kestaneli antep fıstıklı mozaik pasta tarifi

Müjgan Yurtseven'den lezzetli ve pratik kestaneli antep fıstıklı mozaik pasta tarifi...

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Kestaneli antep fıstıklı mozaik pasta
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Mozaik pastanın lezzetli ve hazırlaması en pratik hali bu olsa gerek…



Servis: 15 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 20 dakika

 

Malzemeler:

  • 150 gr haşlanmış kestane, kabukları soyulmuş net ölçü
  • 1 paket çifte kavrulmuş pötibör bisküvi
  • 200 ml krema
  • 2 paket kare bitter çikolata, 160 gr
  • 1 paket kare sütlü çikolata, 80 gr
  • 1 çay bardağı iç Antep fıstığı

 

Üzerine:

  • 1 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi
  • Minik kalp çikolatalar

 

 

Yapılışı:

*Haşlanmış kestaneleri elinizle ufalayın, pötibör bisküvileri de gelişigüzel parçalara ayırıp hazırda bekletin.

 

*Kremayı orta boy tencereye alarak kısık ateşte ısıtın, kaynama noktasına gelince ocağı kapatıp çikolataları parçalara ayırarak kremaya ilave edin, çikolatalar eriyene kadar karıştırın. Kestane, bisküvi ve Antep fıstıklarını çikolatalı karışıma ilave ederek karıştırın.

 

 

*Kelepçeli kalıbı streç film ile  kaplayın, karışımı kalıba aktarıp kaşıkla iyice bastırarak üzerini düzeltin. Buzdolabında 4-5 saat veya bir gece beklettikten sonra kalıptan servis tabağına geçirin.

Üzerini Antep fıstığı ezmesi ve minik kalp çikolatalarla süsleyin.



Afiyetle sevgiyle kalın…

 

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