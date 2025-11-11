Kendi(ni) üreten insan

Sinem Uslu, üç kitap üzerinden el emeğine, doğaya ve üretmenin iyileştirici gücüne yeniden dönmeyi çağıran sade ve ilham verici bir yolculuk sunuyor.

Yaşamak için gerek duyduğumuz her şeyi bir zamanlar kendimiz üretmek zorundaydık. Ekmek, giysi, barınak, oyuncak… Hepsi emeğin, sabrın ve zamanın içinden doğardı.


Bugün artık böyle bir zorunluluğumuz yok. İstediğimiz her şey, üstelik sayısız çeşidiyle önümüzde duruyor. Bu kolaylık ilk bakışta bir konfor gibi görünsede, emeğin ortadan kalkması ruhumuzdan bir parçayı sessizce eksiltiyor.


Sanayi ve teknoloji ilerledikçe insan; emeğinden, doğadan ve kendinden uzaklaştı. Hız, verim ve kar ölçütleri arasında el emeği değersizleşti, görünmez oldu. Oysa el emeği insanın, dünyayla kurduğu en samimi bağdı. Belki de yeniden insanlaşabilmek, emekle yitirdiğimiz o bağı onarmaktan geçiyor.


Bugün size üç kitapla geldim. Bahçeciliğe, doğal mürekkep ve kağıt yapımına dair. Sizi sade, sessiz ve anlam dolu bir dünyaya döndürecek üç kitap…


Bir Çiftçinin Renkleri - Doğal mürekkep Yapımı

Birnur Temel Birtane tarafından kaleme alınan ve Yeniinsan Yayınevi tarafından okurlarıyla buluşturulan Bir Çiftçinin Renkleri; MILKist’in doğal mürekkep üzerine geliştirdiği; engelliler, uzak köy okulları ve tarım işçileri gibi hassas grupları hedef alan atölyelerinden oluşuyor. Bu atölyelerde renk ve boya elde etme yöntemlerinin tarihsel süreçleri bugünün pratik üretim metotlarına göre, her yaşın tecrübe edebileceği biçimde uyarlanmış.


Kitabın önsözünde: ‘‘Hazır alınmış boya kutusunun hayal olabileceği yerlerde, tarımsal atığın ya da ağaçtan düşenin bir renk yaratabileceğini göstermeye çabaladık’’ deniyor. Ancak ben bu kitabın; yeni bir renk ve anlam yaratabilmeleri adına, bin bir çeşit boyası olanlara da ulaşabilmesini diliyorum.





El Yapımı Kağıdın Serüveni

Kağıt öncesi kullanılan malzemeler, kağıdın keşfi ve yayılışı, tarihteki kullanımı, ev, atölye ve sınıf ortamlarında kağıt yapmak için gereken malzemeler, kağıt hamuru yapımı, el yapımı kağıdın amaca uygun farklı boyutlarda üretilme teknikleri, kağıdı sanat malzemesi olarak kullanan sanatçılardan örneklerin yer aldığı eser, Prof. Dr. H. Turgay Ünalan tarafından kaleme alınmış ve Nobel Bilimsel Eserler aracılığıyla okurlarıyla buluşmuştur.


Bahçıvanlar İçin Kocakarı İlmi - Bahçıvanın Büyüsü

Mauren ve Bridget Boland kardeşler tarafından kaleme alınan bu kitap, Çiçek Öztek’in Türkçesiyle, Alef Yayınları aracılığıyla okurlarına sunulmuştur.


Bilimsel olma iddiası taşımayan eser; kulaktan kulağa ve nesilden nesile aktarılan bilgilerin eğlenceli bir derlemesidir. Dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar arkadaşlarından büyükannelerinden onlara geçen ilmi kendileriyle paylaşmalarını isteyen yazar kardeşler, sağduyuyla karışık belli bir miktar batıl inanıştan korkmayan insanlara topladıkları bilgileri aktarmak amacıyla bu kitabı yazıyorlar. Bahçıvanın Büyüsü; bahçesinde, balkonunda, terasında, pencere kenarındaki saksısında ya da apartmanının yanındaki küçük toprak parçasında bir şeyler ekip, biçmek isteyenler için faydalı ve pratik bilgiler sunuyor.




