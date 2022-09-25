HTHAYAT
Ekoseli ceket nasıl kombinlenir?
Giyim

Ekoseli ceket nasıl kombinlenir?

Her sezonun kurtarıcısı olan ekoseli ceketleri atlamak olmaz! İşte sokak stilinde veya işe giderken tercih edebileceğiniz kombin önerileri...

Ekoseli ceket nasıl kombinlenir?
Giriş: 25 Eylül 2022, Pazar 17:00
Güncelleme: 07 Ocak 2026, Çarşamba 11:33
1

Rahatlıktan vazgeçmeyenlere okula giderken veya günlük hayatta tercih edebileceğiniz eşofmanlı bir kombin, konforunuzdan ödün vermemenizi sağlayacak.

2

Siyah deri etek, kazak veya basic tişörtlerle güzel kombinlenebilir bir parça. Üstüne ekoseli bir ceket alarak ekoseli ceket şıklığını anında yakalayabilirsiniz.

3

Ekoseli etek-ceket takımları sizi zarif bir görünüme kavuştururken şık mekanlara da uyum sağlayan bir kombin oluşturmanıza yardımcı olacak.

4

Boyfriend kotlarla da rahatlıkla kullanabileceğiniz ekoseli ceketlere eşlik etmesi için her sezon karşımıza çıkan siyah deri botları tercih edebilirsiniz.

5

Ekoseli ceketi en basit çekilde siyah bir elbise ile kombinleyebilirsiniz. Siyah  elbise, deri bir bot ve siyah deri bir çantası bu kombine eşlik etmesi gereken en doğru parçalar.

6

Bol paça bej rengi bir pantolon benzer renklerde ekoseli bir ceketle kombinlenebilir. Ayrıca taba renginde çapraz da kullanabileceğiniz bir çanta ve botlar bu kombinin tamamlayıcı parçaları.

7

İçerisine giyeceğiniz dantelli üstlüğün ve dizi yırtık kot pantolonun farklı tarzlarının uyumunu ekoseli ceketinizle parlatabilirsiniz.

