Yaraları iyileştirir: Civanperçemi

Civanperçemi nedir? Civanperçemi nasıl kullanılır?

Eski çağlardan beri kullanılan şifalı bitkilerden biri olan civanperçemi, sadece kadın hastalıklarına değil pek çok rahatsızlığa karşı kullanılabiliyor.

Civanperçemi nedir?

Civanperçemi, Papatyagiller ailesine ait bir bitkidir. Latince adı, Achillea, Yunan mitolojisindeki Aşil’in öyküsünden gelir. Ünlü Truva Savaşı’nda topuğundan yaralanan Aşil’in yarası, tanrıça Afrodit tarafından civanperçemi bitkisi ile sarılarak iyileştirilmiştir. Tarihi öyküsünden de anlaşılacağı üzere civanperçemi, yaraların iyileştirilmesinde ve çeşitli cilt hastalıklarında güvenle kullanılagelmiştir. Çay şeklinde demlenerek tüketildiğinde de birçok faydası bulunmaktadır. Bunun dışında tentür, ekstrakt halinde ya da yağın içerisinde bekletilerek de kullanılabilir.

Civanperçeminin faydaları nelerdir?

Yara ve yanıkların üzerine lapa şeklinde hazırlanarak sürüldüğünde iyileşmeyi hızlandırır. Kantaron yağı gibi hazırlanan civanperçemi yağının da yaraları iyileştirmekte etkili olduğu bilinir.

Perine ve makat bölgesindeki sorunlar için oturma banyosu şeklinde uygulanarak kullanılabilir. Özellikle doğum sonrasında perinede oluşan yara veya dikiş yerlerinin iyileştirilmesi için kullanılmaktadır.

Çay şeklinde tüketildiğinde, zonklama şeklindeki baş ağrılarını gidermeye yardımcı olur.

Kadınların adet döngülerini desteklemek için kullanabilecekleri en etkili bitkilerden biridir. Adet düzensizliği ve ağrılı adet gibi sorunların varlığında etkilidir. Günde iki bardak civanperçemi çayı içmenin adet söktürücü etkisi vardır.

Mikrop öldürücü özelliğinden dolayı soğuk algınlığı, faranjit gibi rahatsızlıklarda da etkilidir. Ateş düşürücü özelliği de vardır.

Sindirim sistemini rahatlatarak gaz, şişkinlik, kabızlık ya da ishal gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.

Yoğun bir civanperçemi çayı demlenip biraz ılıtıldıktan sonra, ağız gargarası olarak da kullanılabilir. Diş ağrısı, diş eti çekilmesi veya kanaması durumunda civanperçemi ile gargara yapmak etkilidir.

Civanperçemi çayı nasıl demlenir?

Bir su bardağı suyu kaynatın ve altını kapatın.

Suya iki parça (ya da toz halindeyse bir tatlı kaşığı) civanperçemi ilave edin.

Ağzı kapalı olacak şekilde 5 dakika kadar demleyin.

Tatlandırmak için bir çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz. Civanperçemi diğer bitkilere kıyasla biraz acı bir tada sahiptir, bu yüzden yoğun tadı dengelemek için çayınızı demlerken içine tarçın ya da hibisküs gibi yoğun tatlı başka bitkiler de ilave edebilirsiniz.