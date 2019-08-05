Kaz Dağları'nda neler oluyor?

Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'nda başlatılan altın madeni projesi kapsamında şu ana kadar 195 bin ağaç kesildi!

Çanakkale’nin Kaz Dağları bölgesinde yer alan Kirazlı köyünde gerçekleşen altın madeni projesi kapsamında ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen yaklaşık 195 bin ağaç kesildiği ortaya çıktı. Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesine karşı 26 Temmuz’da Çanakkale Belediyesi öncülüğünde maden şantiyesinin yakın bir alanına kamp kurularak ‘Su ve Vicdan’ nöbetlerine başlandı. Birçok siyasi ve ünlü isim de Kaz Dağları’nda yapılan bu kesimin durdurulması için harekete geçti.

"Sizleri bu mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 5 Ağustos 2019 günü gerçekleşen yürüyüş için tüm halkı davet etti. Gökhan, “Bu Kaz Dağları’nı kurtarma eylemidir. Kaz Dağları dünyanın ikinci oksijen üreten dağıdır. Mitolojik bir tarihe sahiptir. Bu dağ şu an itibari ile altıncılar tarafından talan edilmektedir. Biz bu talana karşı duruyoruz, sizleri bu mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz. Hepinizi Kirazlı-Balaban tepeye bekliyoruz” dedi. Buna ek Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya mektup yazıldı.

7'den 70'e binlerce insan...

Altın madeni projesi kapsamında yapılan kıyıma karşı bir araya gelen siyasi isimler, sivil toplum kuruluşları, ulusal, uluslararası basın temsilcileri, köşe yazarları ve binlerce vatandaş şantiye alanına doğru yürüdü.

Fazıl Say ve Moğollar konseri...

Fazıl Say ve Moğollar grubu da "Su ve Vicdan Nöbeti"ne destek vermek ve yaşanan ağaç kıyımına tepki göstermek için konser verecek. Piyanist Fazıl Say 18 Ağustos’ta firmanın faaliyet gösterdiği alanda konser verecek.

UNESCO'ya mektup...

1996-2007 yılları arasında Unesco İyi Niyet Elçisi ve Genel Müdür Danışmanlığı da yapan Zülfü Livaneli Kaz Dağları için mektup yazdı. Livaneli'nin Unesco Genel Direktörü Audrey Azoulay’a hitaben yazdığı mektupta şu cümleler yer alıyor:"İlk önce yeni görevinizden dolayı sizi tebrik etmek, ikinci olarak Türkiye'nin Kuzeybatı bölgesinde bulunan dünyanın doğal ve kültürel mirası olan Kaz Dağları'na (ünlü mitolojik adı İda Dağı) karşı işlenen suça dikkatinizi çekmek istiyorum.Üzülerek belirtmeliyim ki bir Kanada firması burada yakın zamanda yaklaşık 200 bin ağaç kesti. Firma bu güzel cenneti yok edecek siyanür kullanımı yöntemiyle altın çıkarmayı planlıyor. Milyonlarca insanın protestolarına rağmen, firma projesine devam etmektedir. Bu durum dünyamızın maddi ve manevi mirasına bir saldırıdır.Sizin hükümetler arası bir kuruluş olarak bu tür konularda yaptırım gücünüzün sınırlı olduğunu biliyorum. Ancak tarihi İda Dağımıza ve İda Dağı'nın yerli halkına yapılan bu imha hareketi karşısında, uluslararası kamuoyu farkındalığı oluşturmak için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu mektubumu UNESCO ideallerinin hatırlatılması ve acil eylem için bir çağrı olarak kabul edin."

#Kazdağlarıhepimizin

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