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Seyahat

Sonbaharın tadını çıkaracağınız 6 rota

Eğer siz de yürüyüş yapmayı sevenlerdenseniz, işte sonbaharda rüzgarın esintisini arkanıza alarak yürüyüş yapabileceğiniz en güzel yerler.

Giriş: 14 Eylül 2025, Pazar 12:00
Güncelleme: 14 Eylül 2025, Pazar 12:00
1

Yazın sıcaklarını geri bıraktığımız şu günlerde son sonbahar planları da şimdiden yapılmaya başlandı. Yavaş yavaş serinleyen havalar kış öncesi doğayla tamamen iç içe olabilmeniz için adeta son bir fırsat. İşte rüzgârın o rahatlatıcı esintisini de arkanıza alarak yürüyüşler yapabileceğiniz en güzel rotalar...

2

Ihlara Vadisi

Kapadokya'nın her bir noktasının kendine has bir güzelliği var. İstanbul'dan yaklaşık olarak 7 saatlik bir otobüs yolculuğuyla ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Hasandağı'ndan püsküren lavların soğumasıyla oluşan Ihlara Vadisi de Kapadokya'nın doğal güzelliğiyle ünlü bir yürüyüş rotası. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan vadi, yürüyüş yapmayı sevenlerin gözdelerinden. Kapadokya'ya daha önce gidip peri bacalarını gezdiyseniz bu sefer de Ihlara Vadisi'ne uzun bir yürüyüş için gidebilirsiniz. Eğer Kapadokya'ya hiç gitmediyseniz de bu bahar güzel bir Kapadokya turu ardından da Ihlara Vadisi'nde bu turu yapabilirsiniz.

3

Ballıkayalar Milli Parkı

Yürüyüş turlarının en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan Balıkkayalar Milli Parkı'nda zorluk ve kolaylık derecelerine göre parkurlar bulunuyor. Hatta tırmanma yapılabilen bir de küçük kanyon var. Kuş sesleri, yemyeşil bir doğa, göletler ne ararsanız var. Kocaeli Gebze'yi geçtikten sonra Tavşanlı tabelasına sapmanız gerekiyor.

4

Pürenli Yaylası

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası 1.400 metre yükseklikte gençlik kamplarının da yer aldığı bir yer. Doğanın uyanışına tanıklık edebileceğiniz bu yaylada küçük bir gölet bulunuyor. Yine küçük küçük tahta kulübeler de var. Buradan Mudurnu ya da Abant'a geçebilirsiniz. Doğayla baş başa kalabileceğiniz yürüyüş için ideal bir yer. Buraya yakın Güzeldere Şelalesi'ni de mutlaka gezin. İstanbul'dan günübirlik gidebilirsiniz.

5

Polovit Kaçkarlar

Türkiye'nin en yüksek yerlerinden biri olan Polovit Yaylası adete göklerde yaşıyorsunuz izlenimi verir. Eski kervan yolu üzerindeki bu yürüyüş parkurunda yöredeki rehberlerden yardım almanızı öneririz. Kar ve buz uzun zaman erimiyor. Bu yüzden yürüyüş için bu havalar son şansınız diyebiliriz. Buradaki ormanlar dünyanın en yaşlı ormanlarından biri.

6

Kazdağları

Kazdağları Milli Parkı Türkiye'nin oksijeni en bol milli parklarından biri. 21 bin hektarlık bu milli park alanında sertifikalı rehber olmadan yürüyüşe izin verilmiyor. Milli park içersinde işaretli alanlar var.

7

Likya Yolu

Fethiye'den Antalya'ya kadar uzanan yaklaşık 555 kilometrelik bir yürüyüş rotası. Tabii bu ilk etapta biraz göz korkutucu gelebilir ama tercih ettiğiniz mesafelerde de yürüyüşler düzenleyebileceğinizi belirtelim. Türkiye'nin en güzel plajlarını ve koylarını kapsayan bu rota üzerinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Xanthos ve Letoon gibi yerler de bulunuyor. İsterseniz koyları kapsayan bir yürüyüş planlayarak denize girebilirsiniz. İsterseniz tarihi noktaları içine alan bir planla mutlaka görülmesi gereken noktaları gezebilirsiniz. Tüm yolu yürümekse performansınıza bağlı olarak 30 ila 40 gün sürüyor.

 

İçerik: enuygun.com

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