Katıklı dolma nasıl yapılır?

Yöresel lezzet; kabakların her iki tarafı oyularak yapılan Anadolu mutfağımıza ait leziz ve sağlıklı yemeklerden biri… Bulgur ve kıyma ile hazırlanan dolmanın en büyük özelliği iç harcında bol reyhan kullanılmasıdır. Bizim evde de çok sevilen dolmanın tarifini kendi yorumladığım haliyle paylaşıyorum sizlerle…

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

5 adet dolmalık sakız kabağı

İç harç malzemeleri:

300 gr az yağlı dana kıyma

1 orta boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

5 diş sarımsak, ezilmiş

1 su bardağından bir parmak eksik ince bulgur

1 yemek kaşığı dolusu kuru reyhan

1 er çay kaşığı karabiber, pul biber ve tuz

Pişirirken eklemek için:

1,5 bardak sıcak su

Domates sosu için:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak, ezilmiş

5 adet orta boy domates, püre yapılmış

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım çay kaşığı tuz

Yoğurtlu sos için:

1 bardak yoğurt

1 diş sarımsak, ezilmiş

Yapılışı:

*Kabakların kabuklarını tırtıllı bıçak yardımıyla kazıyarak yıkayın, her birini beş parçaya bölün. Her iki tarafı açık olacak gibi içlerini kabak oyacağı ile çıkarın.

*İç harcı iyice yoğurarak kabakların içlerini doldurun (dışlarına taşırmamaya dikkat edin). Tencereye bir sıra olacak gibi yerleştirip üzerlerine sıcak suyu dökün. Tencerenin kapağı kapalı olarak kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında orta ateşte 30 dakika pişirin.

*Domates sos için zeytinyağı ve sarımsağı küçük bir tencereye alın, kısık ateşte sarımsak aromasını bırakana kadar hafifçe kavurun, püre yapılmış domates, biber salçası ve tuzu ekleyip koyu kıvam alana kadar pişirin.

*Pişen kabak dolmalarını servis tabağına alıp üzerlerine domates sosundan gezdirin ve sarımsaklı yoğurt ile servis edin.

Kısa bir not:

*Kabakları oyarken kalan içlerini az yağda sarımsak ile kavurup dereotu gibi yeşillikler ekleyerek değerlendirebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…