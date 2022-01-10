Kate Middleton 40 yaş doğum gününü özel fotoğraflarla kutladı

İngiltere Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton 40. yaş doğum gününü kutladı. Cambridge Düşesi Catherine, bu özel gün için ünlü fotoğrafçı Paolo Roversi'nin objektifiyle buluştu.

Kate Middleton 40 yaş doğum gününü özel fotoğraflarla kutladı
Yaşam
10 Ocak 2022 Pazartesi

Cambridge düşesi Kate Middleton 9 Ocak 2022'de 40. Yaşını kutladı. Yılbaşı tatili öncesinde eşi prens William ile kısa bir Birleşik Krallık turuna çıkan düşes, turun öncesindeki ayda doğum gününe özel olan fotoğraf çekimlerini tamamlamıştı.





Düşes olmadan önce Kate Middleton
Düşes olmadan önce Kate Middleton

Instagram hesabında paylaşım yapan Kate Middleton, fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından çekilen portre fotoğrafında giydiği kırmızı elbiseyle dikkatleri üzerine çekti.





Ulusal Portre Galerisi'nin kalıcı koleksiyonuna girecek olan üç portre, düşesin doğum günü vesilesiyle yayınlandı. 9 Ocak 1982 doğumlu düşes Kate Middleton, Prens William ile 2011 yılında yaşamını birleştirmişti.




Kate Middleton’ın 40. Yaşına özel portrelerine imza atan Paolo Roversi; Rihanna, Emma Watson ve Kristen Stewart gibi isimlerle de çalışan bir fotoğrafçı. Çekimlerde Alexander McQueen imzalı üç tasarımla boy gösteren Middleton, portrelerden birinde kayınvalidesi Prenses Diana’nın küpelerini takmayı tercih etti. Düşes, pozlarıyla Hollywood yıldızlarını anımsattı.





Kew Gardens'ta çekilen fotoğraflar, tanınmış kişilerin portrelerinin yakından ilişkili oldukları yerlerde sergilenmesine yönelik olan Coming Home projesinin bir parçası olacak. Proje, ulusal koleksiyondaki eserlerin Birleşik Krallık’taki kasaba ve şehirlere seyahat etmesini sağlayacak. Düşes Kate Middleton’ın fotoğrafları da 2022 boyunca, onun için özel bir anlamı olan Berkshire, St Andrews ve Anglesey’de görücüye çıkacak.



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