Yağlı kapya biber turşusu

Müjgan Yurtseven şöyle diyor: "2 günde yemeye hazır hale gelen leziz turşuyu fazla miktarda yaparsanız tarif sonunda verdiğim konserveleme işlemini mutlaka yapın!

Genelde bu tür turşu ve soslar kavanozlandıktan sonra ters çevirilerek hazırlanıyor, bu yöntemle küflenme, mikrop üretme ve kapaklardaki lastiğin gıdaya temas etmesinden dolayı bir çok hastalığa sebep oluyor.

Kış boyu bozulmadan ve sağlığımızı riske atmadan güvenle tüketebileceğimiz yağlı turşu ve domates sos gibi soslarda en garanti çözüm kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra su dolu büyük bir tencerede 20 dakika kaynatmak. Ayrıntılar tarif sonunda..."

Servis: 3 adet 400 gramlık kavanozda

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 - 25 dakika

Malzemeler

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 kg kapya biber

5 - 6 diş sarımsak

7 - 8 dal maydanoz

7 - 8 dal dereotu

Yarım bardak sızma zeytinyağı

Yarım bardak içme suyu

Yarım bardak üzüm sirkesi

1 tepeleme tatlı kaşığı kaya tuzu

15 - 20 adet tane karabiber

Yapılışı

Biberleri yıkayıp kurulayarak sap kısımlarını kesin, boylamasına ikiye keserek çekirdeklerini çıkartın, yaklaşık iki cm genişliğinde olacak gibi doğrayın. Sarımsak ve yeşillikleri de doğrayın.

Zeytinyağını büyük bir tencereye akıtın, orta ateşte yağ ısınınca sarımsakları ekleyip aromasını yağa bırakana kadar çevirin, doğranmış biberleri ilave edip yaklaşık 5 dakika ara sıra karıştırarak soteleyin. İçme suyu, sirke, tuz ve karabiber tanelerini ekleyip karıştırın, tencerenin kapağı kapalı olarak biberler yumuşayana kadar (15 - 20 dakika) pişirip ocağı kapatın. Doğranmış yeşillikleri ekleyip karıştırın ve sıcakken cam kavanozların boğum yerine kadar doldurup kapaklarını sıkıca kapatın ve tüketene kadar serin yerde (buzdolabında) saklayın.

Konserveleme yöntemi ve püf noktaları;

Temiz kavanozlarınızı kaynar sudan geçirip mutfak havlusu üzerine ters çevirerek sıralayın.

Kapaklar hiç kullanılmamış olmalı ve yıkadıktan sonra kaynar su ile doldurulmuş bir kap içinde 8 - 10 dakika bekletilmeli, sonrasında kurumaları için temiz bir havlu ile silinmeli.

Bu tür turşu ve soslar pişirildikten sonra sıcakken kavanozların boğum yerine kadar doldurulur ve kapaklar 2 geri, bir ileri yöntemiyle sıkıca kapatılır.

Geniş ve derin bir tencerenin tabanına temiz bir mutfak havlusu sererek kapağı sıkıca kapatılmış kavanozları yerleştirin. Üzerlerini 2 - 3 parmak aşacak gibi sıcak su ekleyip orta ateşte 20 dakika kaynatın. Kavanozlar tamamen soğuyunca temiz bir mutfak havlusuyla kurulayıp tüketene kadar serin ve kapalı dolapta saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...